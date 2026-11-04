به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌ جمهور آمریکا در واکنش به شکست سخت هم حزبی های جمهوری‌خواهش در انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور اذعان کرد: دلیل باخت ما، جنگ است اما ارزشش را دارد!

معاون رئیس‌ جمهور آمریکا تأکید کرد: جنگ دلیل شکست ما در انتخابات بود و خود ترامپ هم دیشب به همین موضوع اشاره کرد. بسیاری از رأی‌دهندگان آمریکایی که در سال ۲۰۲۴ از ترامپ حمایت کرده بودند، در سال ۲۰۲۶ تصمیم گرفتند به دموکرات‌ها رأی دهند.

جی‌دی ونس، در ادامه اضافه کرد: خطاب به کسانی که از نتایج به شدت شاکی و عصبانی هستند می گویم که باید هم باشید. نظرسنجی‌ ها نشان دادند که بسیاری از افراد به این دلیل به دموکرات‌ ها رأی دادند که خواهان پایان دادن به جنگ، رسیدگی به مسئله هزینه‌ های زندگی و تغییر رابطه ما با اسرائیل بودند.

وی سپس افزود: همه می‌ دانند چرا شکست خوردیم، و هرگونه بحث صادقانه درباره مسیر آینده‌ مان باید از همین نقطه آغاز شود. رأی‌ دهندگانی که حمایت خود را از حزب جمهوری‌خواه پس گرفته‌اند، در صورتی که جنگ با ایران پایان یابد، رویکرد اول آمریکا در پیش گرفته شود و ماهیت رابطه با اسرائیل تغییر کند، آماده‌اند تا دوباره به حمایت از این حزب بازگردند.