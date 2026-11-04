https://mehrnews.com/x3dwHq ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۳:۲۶ کد مطلب 7000551 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۳:۲۶ ۲۴۹ شب میدانداری مردم اراک و بیعت با رهبر معظم انقلاب اراک- در این ویدئو حماسه حضور مردم دیار آفتاب در بیعت با رهبر معظم انقلاب را مشاهده میکنید. دریافت 9 MB کد مطلب 7000551 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع ۲۴۳ شبانه مردم خمین اجتماع شبانه مردم خمین در شب ۲۳۸ تجدید میثاق با رهبری عطر رضوی و عهد ولایت در شب ۲۵۰ بیعت در اراک شب ۲۵۱ بیعت مردم سرزمین آفتاب با رهبر معظم انقلاب میدان داری مردم خمین در شب ۲۵۱ بیعت با رهبر معظم انقلاب اجتماع شبانه مردم خمین در تجدید میثاق با رهبری به ایستگاه ۲۳۶ رسید آیین تشییع شهید گمنام با حضور حماسی مردم محلات در شب ۲۵۲ پایداری مردم دیار آفتاب در شب ۲۵۲ به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفتند برچسبها تجمعات شبانه بیعت با رهبر انقلاب اراک
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