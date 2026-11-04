به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم روانبخش شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردمی مومب جامعه سلامت قم با اشاره به روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار کرد: قدرت واقعی در اختیار خداوند متعال است و نباید آمریکا را برخوردار از قدرتی شکست‌ناپذیر دانست.



وی افزود: آمریکا کشوری مستکبر است و تجربه تحولات اخیر نشان داد که میان ادعاهای این کشور درباره قدرت و واقعیت صحنه فاصله وجود دارد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات سیاسی اخیر آمریکا و انتخابات این کشور تصریح کرد: ترامپ پیش از این از تصرف ایران و کانادا سخن می‌گفت، اما وقایع اخیر نشان داد که این ادعاها با واقعیات موجود همخوانی ندارد.



روانبخش ادامه داد: حتی در داخل آمریکا نیز برخی شکست در انتخابات را به موضوعات مرتبط با جنگ ایران نسبت دادند و این مسئله نشان داد که ادعای قدرت مطلق و شکست‌ناپذیری آمریکا با واقعیت فاصله دارد.



وی با بیان اینکه ملت ایران در دفاع از کشور حضوری شجاعانه و مستمر داشتند، گفت: مردم با حضور در میدان‌ها و خیابان‌ها در برابر تهدیدها و یاوه‌گویی‌های ترامپ ایستادگی کردند و اجازه ندادند دشمن، اراده ملت ایران را تحت تأثیر قرار دهد.



افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا پایان یافت



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری پایان یافتن افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا را مورد تأکید قرار دادند و حضور مستمر ملت ایران در صحنه را از نشانه‌های آشکار این واقعیت دانستند.



روانبخش افزود: ملت ایران با ایستادگی و حضور خود در میدان نشان داد که تهدیدهای دشمن نمی‌تواند اراده عمومی را در دفاع از کشور متزلزل کند و مقاومت مردم در کنار ایستادگی نیروهای مسلح، تصویری متفاوت از توان واقعی ایران در برابر استکبار ارائه داد.



وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در دفاع از کشور اظهار کرد: مقاومت نیروهای مسلح و حضور مردم در صحنه، از عوامل مهمی بود که محاسبات دشمن را با واقعیت‌های موجود روبه‌رو کرد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز گفت: مقام معظم رهبری در پیام اخیر خود، صحنه خلیج فارس و به‌ویژه تنگه هرمز را نمادی از بطلان افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا معرفی کردند.



روانبخش ادامه داد: مدیریت ایران بر تنگه هرمز و مقابله با پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، در پیام رهبر معظم انقلاب به عنوان جهادی علیه استکبار توصیف شده است.



مذاکره با آمریکا اعتماد نمی‌سازد



وی در ادامه با انتقاد از طرح موضوع مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی اظهار کرد: برخی در داخل کشور همچنان از مذاکره سخن می‌گویند، در حالی که نباید فراموش کرد آمریکایی‌ها در میانه مذاکرات به کشورمان حمله کردند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به هشدارهای رهبر معظم انقلاب درباره اعتماد به آمریکا افزود: تصور اینکه می‌توان با دادن امتیاز، آمریکا را از دشمنی با ملت ایران منصرف کرد، اشتباه است.



روانبخش تصریح کرد: هدف آمریکا تسلیم بی‌قید و شرط ملت ایران است و تجربه رفتار این کشور نشان داده است که امتیاز دادن نمی‌تواند تضمینی برای پایان دادن به دشمنی آن با جمهوری اسلامی ایران باشد.



وی گفت: هرگونه گرایش تسلیم‌آمیز در برابر دشمن، سرمایه‌ای را که با خون شهدا و فداکاری مردم به دست آمده است در معرض از دست رفتن قرار می‌دهد و چنین رویکردی می‌تواند دشمن را برای طرح خواسته‌های بیشتر و زیاده‌خواهی‌های جدید جسورتر کند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ملت ایران با ایستادگی در برابر فشارها و تهدیدها نشان داده است که دفاع از کشور و مقابله با استکبار، متکی بر اراده مردم و مقاومت نیروهای مسلح است و افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا در برابر این ایستادگی فرو ریخته است.