مدیران پویا و صبا به غرفه مهر آمدند/ آمادگی پخش زنده انیمیشن را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه 21 آبان، حجت الله طلایی قائم مقام مرکز پویانمایی صبا، محمدرحیم لیوانی مدیر گروه سه بعدی، حاج حسینی مدیر اطلاعات و برنامه ریزی، ابوالفضل علم بیگی مدیر تامین شبکه پویا و مهدی قلی نژاد مدیر روابط عمومی مرکز پویانمایی صبا به غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات آمدند و با خبرنگار مهر گفتگو کردند.

لیوانی در این گفتگو به این نکته اشاره کرد که اکنون کودکان به صورت زنده با یک شخصیت پویانمایی ارتباط برقرار می کنند و برنامه بعد از پخش به صورت تولیدی پخش می شود و شبکه پویا برای پخش زنده انیمیشن زنده آمادگی دارد.

علم بیگی نیز با اشاره به حضور محمد سرافراز به عنوان رییس جدید سازمان صداوسیما به افزایش تولیدات ایرانی انیمیشن ابراز امیدواری کرد.

اکنون 60 درصد جدول پخش شبکه پویا به انیمیشن خارجی و 40 درصد به انیمیشن داخلی اختصاص دارد.

مشروح این گفتگو در آینده منتشر خواهد شد.