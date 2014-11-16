باند حفاری غیرمجاز اشیا عتیقه در نیشابور منهدم شد

سرهنگ سید حسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از شناسایی و انهدام باند حفاری غیر مجاز اشیای عتیقه در شهرستان نیشابور خبر داد و افزود: ماموران پلیس در پی دریافت گزارشاتی در خصوص حضور یک باند حفاری غیر مجاز برای کشف اشیای عتیقه در یکی از روستاهای شهر چکنه بررسی موضوع را به‌ صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی بیان کرد: ماموران پاسگاه چکنه با اقدامات اطلاعاتی و ردزنی‌های گسترده مخفیگاه حفاران را شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضایی آنها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی نیشابور بیان کرد: ماموران در بازرسی از محل اسکان آنها یک تونل ۱۳ متری، وسایل حفاری، دو عدد ماسک ضد گاز و یک کتاب رمالی کشف کردند.

سرهنگ حسینی در پایان گفت: متهمان دستگیر شده همگی بومی منطقه نبوده و از سایر نقاط کشور بوده اند.