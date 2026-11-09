به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، مراسم «شب حسن مقدم» نمایشنامه‌نویس نوگرای ایران، به همت خانه موزه مقدم و با همکاری کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر ایران، شنبه ۲۳ آبان از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در موزه مقدم دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

در این برنامه که با عنوان «شب حسن مقدم» و با حضور هنرمندان و صاحب‌نظران هنرهای نمایشی برگزار می‌شود، به بررسی نمایشنامه «ایرانی بازی» که به تازگی و برای نخستین بار در مجموعه طنزآوران جهان نمایش منتشر شده است، پرداخته می‌شود.

حسن مقدم در بهمن ۱۲۷۷ در تهران به دنیا آمد و در ۲۲ آبان ۱۳۰۴ در سن ۲۷ سالگی بر اثر ابتلا به بیماری سل در آسایشگاه لیزن درگذشت.

وی از نخستین روشنفکران ایرانی بود که نسبت به فرهنگ و مسائل اجتماعی و سیاسی زمانه خود نگاه انتقادی داشت و عمده داستان های خود را با همین رویکرد به رشته تحریر در آورد. در نهایت این نویسنده جوان با نگارش نمایشنامه‌های «جعفرخان از فرنگ آمده» و «ایرانی بازی» توانست نام خود را در تاریخ تئاتر ایران ماندگار کند.