به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مخازن پلی اتیلن به دلیل وزن سبک، مقاومت در برابر خوردگی، تنوع ظرفیت و سهولت نصب، از گزینه های پرکاربرد برای ذخیره سازی آب و انواع مایعات محسوب می شوند. انتخاب مخزن مناسب به عواملی مانند نوع طراحی، ضخامت بدنه، کیفیت مواد اولیه و شرایط محل نصب بستگی دارد. آشنایی با ویژگی ها، کاربردها و اصول نگهداری این مخازن به انتخاب محصولی بادوام و متناسب با نیاز کمک می کند.

ذخیره سازی آب و سایر مایعات در ساختمان های مسکونی، مراکز تجاری، واحدهای صنعتی و مجموعه های کشاورزی به تجهیزات مناسب نیاز دارد. در این میان، مخزن پلی اتیلن به دلیل وزن مناسب، مقاومت در برابر خوردگی، تنوع ظرفیت و سهولت نصب، به یکی از گزینه های پرکاربرد تبدیل شده است. این مخازن در شکل ها و ابعاد مختلف تولید می شوند و متناسب با شرایط محیطی و نوع کاربری، امکان استفاده در فضاهای داخلی، محوطه های باز و پروژه های صنعتی را دارند. البته انتخاب یک مخزن مناسب تنها به ظرفیت آن محدود نمی شود. عواملی مانند شکل ظاهری، ضخامت بدنه، کیفیت مواد اولیه، تعداد لایه ها و شرایط نصب نیز در دوام و عملکرد محصول تأثیرگذار هستند.

ویژگی ها و مزایای مخازن پلی اتیلن

مخزن پلی اتیلن به دلیل وزن سبک، مقاومت در برابر زنگ زدگی و خوردگی، تنوع در ظرفیت و طراحی و سهولت نصب، گزینه ای مناسب برای ذخیره سازی آب و بسیاری از مایعات است. این مخازن در برابر رطوبت و بسیاری از مواد شیمیایی مقاومت خوبی دارند و به نگهداری پیچیده ای نیاز ندارند. همچنین بدنه یکپارچه آن ها که معمولاً به روش قالب گیری دورانی تولید می شود، احتمال نشتی از محل درزهای بدنه را کاهش می دهد. امکان تولید در مدل های تک لایه و چندلایه نیز باعث شده است مخازن پلی اتیلن برای کاربردهای خانگی، صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار بگیرند.

انواع مخازن پلی اتیلن بر اساس شکل ظاهری و محل نصب

یکی از معیارهای مهم در انتخاب مخزن، شکل ظاهری و نحوه قرارگیری آن در محل نصب است. هر مدل با توجه به طراحی خود، برای شرایط مشخصی مناسب است.

مخزن عمودی: مخازن عمودی به صورت ایستاده طراحی می شوند و سطح کمی از زمین را اشغال می کنند. به همین دلیل برای ساختمان های مسکونی، مراکز تجاری و محیط های صنعتی که محدودیت فضا دارند، گزینه مناسبی هستند. هنگام انتخاب این مدل باید ارتفاع محل نصب و فضای مورد نیاز برای دسترسی به درب و اتصالات بررسی شود.

مخزن افقی: مخازن افقی ارتفاع کمتری دارند و برای محیط هایی که امکان نصب مخزن ایستاده وجود ندارد، کاربردی هستند. این مدل ها در ساختمان ها، واحدهای صنعتی و برخی وسایل حمل و نقل استفاده می شوند. در زمان نصب، زیرسازی مناسب و توزیع یکنواخت وزن مخزن اهمیت زیادی دارد.

مخزن مکعبی: مخزن پلی اتیلن مکعبی یا کتابی با طراحی مستطیلی تولید می شود و برای فضاهای باریک مانند موتورخانه، پارکینگ و بخش های خدماتی ساختمان مناسب می باشد. این طراحی امکان استفاده بهینه از فضای موجود را فراهم می کند. بررسی ابعاد محل نصب و مسیر عبور مخزن پیش از خرید ضروری است.

مخزن دفنی: مخازن دفنی برای نصب در زیر سطح زمین طراحی شده اند و در پروژه هایی که فضای آزاد کافی وجود ندارد، مورد استفاده قرار می گیرند. البته هر مخزن پلی اتیلن قابلیت دفن در خاک را ندارد. این محصولات باید از نظر مقاومت بدنه در برابر فشار جانبی خاک و شرایط نصب، مخصوص این کاربرد طراحی شده باشند. نوع خاک، سطح آب زیرزمینی و نحوه اجرای بستر نیز در نصب صحیح آن ها مؤثر است.

نحوه تولید مخازن پلی اتیلن

مخازن پلی اتیلن معمولاً به روش قالب گیری دورانی (روتومولدینگ) تولید می شوند. در این فرایند، مواد اولیه پلی اتیلن به صورت پودر داخل قالب مخصوص ریخته می شوند. سپس قالب درون کوره، هم زمان حول دو محور می چرخد تا مواد بر اثر حرارت ذوب شده و به طور یکنواخت به دیواره های داخلی قالب بچسبند. پس از خنک سازی و خارج کردن محصول از قالب، مخزن شکل نهایی خود را پیدا می کند. کیفیت مواد اولیه، دمای تولید و یکنواختی ضخامت بدنه از عوامل مهم در دوام و کیفیت مخزن نهایی هستند.

۷ نکته مهم قبل از خرید مخزن پلی اتیلن

پیش از خرید مخزن پلی اتیلن، بهتر است علاوه بر قیمت و ظرفیت، به کیفیت ساخت، نوع طراحی و شرایط نصب نیز توجه کنید. رعایت نکات زیر به انتخاب محصولی مناسب و بادوام کمک می کند.

انتخاب ظرفیت مناسب: ظرفیت مخزن باید بر اساس میزان مصرف، تعداد افراد یا واحدها و مدت زمان مورد نیاز برای ذخیره سازی تعیین شود. انتخاب ظرفیت مناسب از کمبود آب و هزینه اضافی جلوگیری می کند.

توجه به شکل مخزن: مخازن پلی اتیلن در مدل های عمودی، افقی، مکعبی و دفنی تولید می شوند. انتخاب هر مدل به فضای نصب، محدودیت ارتفاع و نوع کاربری بستگی دارد.

بررسی ضخامت بدنه: ضخامت مخزن باید متناسب با ظرفیت و کاربرد آن باشد. یکنواختی بدنه و کیفیت فرایند تولید نیز اهمیت زیادی دارد و ضخامت بیشتر به تنهایی نشانه کیفیت بالاتر نیست.

اطمینان از کیفیت مواد اولیه: برای ذخیره آب آشامیدنی، مخزنی انتخاب کنید که از مواد اولیه مناسب تماس با آب آشامیدنی ساخته شده و تأییدیه های بهداشتی معتبر داشته باشد.

انتخاب تعداد لایه های مناسب: مخازن تک لایه، سه لایه و چند لایه برای شرایط مختلف طراحی شده اند. مدل های چند لایه با محدود کردن عبور نور، احتمال رشد جلبک در آب را کاهش می دهند.

بررسی شرایط محل نصب: سطح نصب باید صاف، محکم و تراز باشد. همچنین برای نصب در فضای باز یا زیر زمین، باید مقاومت مخزن در برابر شرایط محیطی و فشار خاک بررسی شود.

مقایسه قیمت و ضمانت: قیمت مخزن به ظرفیت، طراحی، تعداد لایه ها و کیفیت مواد اولیه بستگی دارد. هنگام خرید، ضمانت نامه، مشخصات فنی و خدمات پس از فروش را نیز بررسی کنید.

قیمت مخزن پلی اتیلن

قیمت مخزن پلی اتیلن به عواملی مانند ظرفیت، ابعاد، نوع طراحی، تعداد لایه ها، کیفیت مواد اولیه و استانداردهای تولید بستگی دارد. مدل های خاص مانند مخازن مکعبی و دفنی نیز ممکن است به دلیل طراحی و فرایند تولید متفاوت، قیمت متفاوتی داشته باشند. هنگام مقایسه محصولات بهتر است علاوه بر قیمت، کیفیت ساخت، مشخصات فنی، ضمانت نامه و خدمات پس از فروش را نیز در نظر بگیرید. خرید محصول ارزان تر بدون بررسی کیفیت مواد اولیه و شرایط تولید، ممکن است در بلندمدت هزینه های بیشتری به همراه داشته باشد. جهت اطلاع از قیمت این مخازن می توانید با کارشناسان ما در شرکت ناب ملل تماس بگیرید.

نحوه نگهداری و افزایش طول عمر مخزن پلی اتیلن

نگهداری صحیح از مخزن پلی اتیلن نقش مهمی در افزایش عمر مفید و حفظ کیفیت آن دارد. با رعایت چند نکته ساده می توان از آسیب دیدگی بدنه، آلودگی آب و کاهش کارایی مخزن جلوگیری کرد.

انتخاب محل نصب مناسب: مخزن را روی سطحی صاف، محکم و کاملاً تراز قرار دهید تا وزن مایع به طور یکنواخت به بدنه وارد شود.

جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید: برای نصب در فضای باز، از مخازن دارای مقاومت مناسب در برابر اشعه UV استفاده کنید.

شست و شوی دوره ای: داخل مخزن را متناسب با نوع مایع ذخیره شده و دستورالعمل بهداشتی، به صورت دوره ای تمیز کنید تا رسوبات و آلودگی ها تجمع پیدا نکنند.

بررسی اتصالات و بدنه: شیرها، اتصالات و بخش های مختلف مخزن را مرتب بررسی کنید تا نشتی یا آسیب احتمالی به موقع تشخیص داده شود.

رعایت ظرفیت مجاز: از پرکردن بیش از حد مخزن و وارد کردن فشار یا ضربه به بدنه خودداری کنید.

استفاده متناسب با نوع مخزن: پیش از ذخیره مواد شیمیایی، از سازگاری جنس مخزن با ماده مورد نظر اطمینان حاصل کنید.

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