بیکاری زیبنده شهرستانهای جنوبی بوشهر نیست/ طرح سوال در مجلس در صورت عدم رفع مشکل اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی احمدی ظهر یکشنبه در جمع مسئولان دیر با بیان اینکه بزرگترین دغدغه ام اشتغال است، اظهار داشت: هر‌گاه در استان بوشهر بر سر اشتغال صحبت می‌شود، نگاه‌ها متوجه پارس جنوبی و شرکت‌های مستقر در این منطقه می‌شود و انتظاراتی به حقی که مردم از قطب اقتصادی و انرژی کشور دارند.

نماینده شهرستان های دیر، کنگان، عسلویه وجم در مجلس شورای اسلامی به اهمیت اشتغال اشاره کرد و بیان داشت: با حل مشکل اشتغال بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کاهش خواهد یافت.

وی افزود: عدم اشتغال برای جوانانی که بهترین فرصت برای خدمت‌گذاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی و همچنین تامین معاش خانواده خود را دارند از معضلات بزرگ در شهرستان های دیر، کنگان، جم و عسلویه به شمار می‌رود.

احمدی تصریح کرد: جلسات متعدد با وزیر نفت و مسئولان ارشد این وزارتخانه ، مدیرعامل پارس جنوبی و همچنین مدیران فازها و روسای ادارات اشتغال منطقه ویژه در عسلویه وکنگان با موضوع اشتغال داشته ام و خواستار اشتغال جوانان منطقه که به حق میزبان بسیار خوبی برای نفتی ها بوده‌اند شدم.

سوال از رئیس جمهور و وزرا در صورت عدم رفع مشکلات اشتغال

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای مردم حوزه انتخابیه مشکل بیکاری آزار دهنده است خاطرنشان کرد: در مصاحبه های گوناگون، نطق ها در مجلس، سخنرانی‌ها و نشست‌ها بارها بر موضوع اشتغال فارغ التحصیلان شهرستان های عسلویه، جم، دیر و کنگان تاکید کرده ام و یادآور شدم که زیبنده نیست در منطقه ای که حجم عظیمی از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی وجود دارد جوان جویای کار داشته باشیم.

وی ادامه داد: در صورتی که همچنان به موضوع اشتغال جوانان بومی منطقه توجه نشود، سوال و تذکر از رئیس جمهوری و وزرا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می دهیم.

این نماینده مجلس اضافه کرد: این نوع اعتراض در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای این منطقه با این پتانسیل ها زیبنده نیست، قطعا بازتاب رسانه ای خوبی برای نظام اسلامی نخواهد داشت.

حجت الاسلام احمدی در پایان با بیان اینکه ایجاد اشتغال در جامعه علاوه بر رضایتمندی مردم، موجب تقویت دولت و قوای سه‌گانه نیز می‌شود بیان داشت: از تمام ظرفیت ها ،توان و تجربه ام برای سر وسامان دادن به اشتغال جوانان منطقه استفاده خواهم کردم.