كشت آزمايشی رقم پرمحصول ذرت براي نخستين بار در دامغان

اسماعيل بابو شوكت‌آبادي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر کشت آزمايشي رقم پرمحصول ذرت براي نخستين بار در دامغان گفت: با اجراي اين طرح برداشت محصول ذرت نسبت به قبل دو برابر افزايش يافت.

وي با اشاره به این مطلب که رقم جديد در مقايسه با رقم ديررس، علاوه بر توليد دو برابر محصول در هر هكتار، دوره رشد را از ۱۱۰ روز به ۷۵ روز كاهش مي دهد خاطر نشان کرد: افزايش عملكرد هر بوته به كاهش مصرف آب و كيفيت بسيار بالا از مزاياي سيلوكينك ذرت است .

رئيس اداره ترويج و آموزش مديريت جهاد كشاورزي شهرستان دامغان در خاتمه با تاکید بر این که اين رقم محصول امسال در چهار هكتار كشت شده و پيش بيني مي شود در سال آينده در ۳۰ هكتار از اراضي شهرستان دامغان توسعه یابد تصریح کرد: ۴۳۰ هكتار از اراضي شهرستان به كشت ذرت اختصاص يافته است و پيش بيني مي شود بيش از ۱۷ هزار تن محصول ذرت برداشت شود.