به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شوکت آبادی ظهر دوشنبه در بازدید از باغات دامغان به آغاز برداشت زردآلو از دهه اول خرداد ماه اشاره کرد و افزود: عملیات برداشت تا پایان ماه جاری ادامه دار است.

وی پیش بینی برداشت را هشت هزار تن محصول ارزیابی کرد و ادامه داد: این عملکرد با توجه به سرمای بهاره و دیررس و ریزش تگرگ با کاهش روبرو بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان از کشت ارقام متنوع زردآلو خبر داد و توضیح داد: قوامی، رجبعلی، سفید آستانه، شیرازی، جهانگیری، خیبه ای، نصیری و غیاثی از آن جمله است.

شوکت آبادی بیشترین سطح عملکرد را در روستاهای آستانه، آهوانو و کلاته برشمرد و ادامه داد: ۹۰ درصد تولید زردآلو این نواحی مصرف تازه خوری داشته و به شهرها و استان های همجوار فرستاده می شود.

وی از ایجاد باغ الگویی زردآلو با کشت ۱۰ رقم مختلف در رودبار خبر داد و افزود: این طرح با هدف شناسایی رقم مناسب و سازگار با اقلیم منطقه انجام گرفته است.