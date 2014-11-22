به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دشتی با تبریک هفته بسیج از همه مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست با ستاد برگزاری هفته بسیج در سطح شهرستان همکاری و در تمامی برنامه‌ها تدارک دیده شده حضور چشمگیر و پررنگ داشته باشند.

وی افزود: با گذشت بیش از یکسال از عمر دولت تدبیر و امید و دکتر سالاری استاندار بوشهر به حمد الله کارها و اقدامات خوبی در سطح استان شروع شده که رویکرد این کارها توسعه ای است و اگر این کارها با همین رویه پیش رود قطعا شاهد تحول خوبی در سطح استان و شهرستان خواهیم بود.

مهرجو ادامه داد: در سال جاری با عنایت استاندار بوشهر به شهرستان و تلاش‌های نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی تاکنون از ۱۶ محل اعتباری، مبلغ ۶۶۰ میلیارد ریال برای اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی شهرستان مصوب شده است که نسبت به مدت مشابه سه برابر افزایش نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: اگر این اعتبارات به موقع تخصیص پیدا کند تعداد زیادی از پروژه‌های نیمه تمام در سطح شهرستان به بهره برداری می‌رسد و مردم می توانند از مزایای آنها استفاده کنند.

تکمیل پروژه های آبرسانی

مهرجو به اولویت‌های توزیع اعتبارات عمرانی در سطح شهرستان اشاره و خاطر نشان کرد: تکمیل پروژه های آبرسانی در سطح شهرستان اولین اولویت توزیع اعتبارات بوده که انشاالله با تخصیص این اعتبارات تا پایان سال دو مجتمع آبرسانی در سطح شهرستان به بهره‌برداری می‌رسد و بخشی از مشکلات آب روستاها مرتفع خواهد شد.

وی رفع و اصلاح نقاط حادثه خیز شهرستان را دومین اولویت عنوان کرد و گفت: در شهرستان دشتی محورهای حادثه خیز زیادی وجود دارد که تاکنون شاهد حوادث ناگوار زیادی بوده‌ایم به‌طوری که بیشترین مرگ و میرها در سطح شهرستان از همین تصادفات بوده است.

مهرجو اضافه کرد: عملیات اجرایی دو محور حادثه خیز در شهرستان شروع شده که این پروژه ها فعال است و انشاء الله با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوطه و پیمانکاران تا پایان سال به نقطه مطلوب خواهد رسید.

فرماندار دشتی بیان کرد: در سال جاری توجه خوبی به پروژه های عمران شهری شده و اعتبارت خوبی در این زمینه اختصاص داده ایم و تلاش داریم چهره شهرها را تغییر دهیم و رضایتمندی خوبی در بین مردم ایجاد کنیم.

تصویب طرح هادی ۲۴ روستا

وی گفت: امسال از محل ارزش افزوده ۱۵ میلیارد ریال به شهرستان اختصاص داده شده که بین چهار شهرداری شهرستان توزیع شده که سهم شهر خورموج ۱۴ میلیارد ریال بوده است که پروژه های خوبی توسط شهرداری از همین محل تعریف شده است.

مهرجو با بیان اینکه توسعه روستاها نیز در دستور کار بوده است بیان کرد: در کیمته برنامه ریزی شهرستان نیز اعتبارات خوبی برای عمران روستایی مصوب شده و در حال حاضر نیز برای ۲۴ روستا طرح هادی مصوب شده که تعدادی از این پروژه ها هنوز شروع نشده که نیاز است بنیاد مسکن استان اهتمام ویژه ای به این امر داشته باشد.

وی به بخش بهداشت و درمان شهرستان نیز اشاره و یادآور شد: برای توسعه تجهیز و تکمیل پروژه های بخش بهداشت و درمان در سطح شهرستان ۲۷ میلیارد ریال مصوب شده و دانشگاه علوم پزشکی استان نیزاز محل اعتبارات ملی مبلغی را برای شهرستان اختصاص داده است.

نصب و خریداری تجهیزات در تنها بیمارستان شهر خورموج

مهرجو اظهار داشت: تنها بیمارستان شهر خورموج از نظر تجهیزات وضعیت مطلوبی نداشت که با تخصیص این اعتبارات تجهیزات جدیدی در حال نصب و خریداری است که توانسته رضایتمندی خوبی ایجاد کند.

فرماندار دشتی به پروژه های نیمه تمام در سطح شهرستان نیز اشاره و یادآور شد: در حال حاضر ۲۶۵ پروژه نیمه تمام با اعتبار ۹۵۰ میلیارد ریال در سطح شهرستان وجود دارد که در سال آینده با تخصیص اعتبارات جدید برخی از این پروژه ها تکمیل خواهد شد.

وی پرداخت مطالبات پیمانکاران را یکی دیگر از اولویت‌های توزیع اعتبارات در سطح شهرستان عنوان و اظهار داشت: ما نباید تنها به کارهای عمرانی در سطح شهرستان اکتفا کنیم بلکه باید جهت گیری ما به سمت برنامه های توسعه ای باشد.

مهرجو مهمترین دغدغه شهرستان را بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر دستگاههای اجرایی قدرت جذب نیروی انسانی در بدنه خود را ندارند و نگاه و افق برنامه ۱۴۰۴ نیز این است که بدنه دستگاههای خدماتی چابک سازی شود.

لزوم جذب سرمایه گذار در سطح شهرستان دشتی

فرماندار دشتی بر لزوم جذب سرمایه گذار در سطح شهرستان تاکید کرد و گفت:با توجه به ظرفیت و پتانسیل خوبی که در سطح شهرستان وجود دارد مدیران باید به سمت جذب سرمایه گذار خصوصی حرکت کنند تا بخشی از مشکلات اشتغال جوانان مرتفع شود.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه ۷۵ درصد اعتبارات عمرانی پروژه های شهرستان تخصیص پیدا کرده انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی در روند این پروژه ها تسریع کنند.

مهرجو ادامه داد: در حال حاضر شرایط کار از نظر آب وهوایی در سطح استان مطلوب است که می طلبد مدیران نسبت به این امر اهتمام داشته باشند و دستگاههای اجرایی که نتوانند در جذب اعتبارات عمرانی موفق عمل کنند اعتبارات آنها جابه جا خواهد شد.

انجام بازرسی‌های سرزده از ادارات شهرستان

رئیس شورای اداری شهرستان دشتی به وضعیت راههای این شهرستان نیز اشاره و گفت: هم اکنون ۷۶۰ کیلومتر راه روستایی در شهرستان موجود است و ۲۳ آبنما وجود دارد که با کوچکترین بارندگی راه مردم مسدود خواهد شد که نیاز به احداث پل است که هزینه اساخت این پل‌ها ۳۵ میلیارد ریال است که تلاش می شود تا پایان سال ۱۰ پل ساخته شود.

وی بر طرح تکریم ارباب رجوع، بازرسی های سرزده از ادارات شهرستان، ارتقای سطح سلامت اداری، توجه به ایثارگران و خانواده معظم شهدا و مناسب سازی فضای اداری برای جانبازان و معلولین تاکید کرد.

فرماندار دشتی همچنین از ارائه خدمات توسط موسسه خیریه نور آوران سلامت در روستای زیارت ساحلی خبر داد و افزود:خدمات چشم و دندان پزشکی به صورت رایگان توسط این موسسه ارائه خواهد شد که از دستگاه‌های اجرایی شهرستان که در این زمینه با شبکه بهداشت شهرستان همکاری داشته اند تقدیر و تشکر می شود.

از تیم مذاکره کننده هسته ای حمایت می کنیم

امام جمعه خورموج نیز با تبریک هفته بسیج اظهار داشت: اسارت اهل بیت یکی از جریانات مهم حادثه عاشورا است.

حجت‌الاسلام عبدالحسین مصلح افزود: عاشورا مظهر همه فضائل است و هر خوبی در حادثه عاشورا می توانیم ببینیم.

وی بر خدمتگزاری مطلوب به مردم تاکید کرد و گفت: وظیفه ما مسئولین خدمت به مردم است و فلسفه وجودی ما نیز همین است.

مصلح بیان کرد: خدمت به مردم از نعمات الهی است و این نعمتی است که خداوند نصیب ما کرده که باید قدردان آن باشیم و نسبت به رفع مشکلات مردم اقدام کنیم این رسالت سنگین و نعمت بزرگی است که شامل هر کسی نمی شود.

وی اضافه کرد: به حمد الله تعامل و هماهنگی خوبی در بین مجموعه شهرستان وجود دارد و همه تلاش می کنند مشکلات مردم را مرتفع کنند که تقدیر و تشکر می شود.

امام جمعه خورموج با بیان اینکه از تیم مذاکره کننده کشورمان حمایت می کنیم تصریح کرد: برای تیم مذاکره کننده کشورمان که در راستای احقاق حق مسلم ایران و تامین منافع کشور و رفع تحریم های ظالمانه تلاش می کند آرزوی توفیق الهی داریم.

وی ادامه داد:ما باید برای هر شرایطی خودمان را آماده کنیم و سرنوشت کشور را وابسته به تحریم ها نکنیم.

مصلح افزایش اعتبارات عمرانی شهرستان را مطلوب عنوان و خاطر نشان کرد: در سال جاری اعتبارات خوبی به شهرستان اختصاص داده شده که جای تقدیر و تشکر دارد و انتظار داریم برای ساخت حوزه های عملیه شهرستان نیز اعتبارات خوبی در نظر گرفته شود.