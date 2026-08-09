به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان کنگان برگزار شد و مجموع اعتبارات این کمیته در سال جاری بالغ بر ۵۲۰ میلیارد تومان بود که در بخشهای مختلف و با اولویت پروژههای نیمهتمام شهرستان اختصاص پیدا کرد.
وی افزود: حوزههای آموزش، راه، برق، عمران شهری، روستایی و عشایری، بهداشت و درمان از مهمترین بخشهایی بودند که در این جلسه برای آنها اعتبار در نظر گرفته شد.
فرماندار کنگان با اشاره به رویکرد دولت و تأکیدات استاندار بوشهر گفت: بیشترین میزان اعتبار با توجه به این رویکرد، به حوزه عمران شهری، روستایی و عشایری اختصاص یافت تا پروژههای عمرانی این بخشها با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی همچنین حوزه راه، بهویژه رفع نقاط حادثهخیز را یکی دیگر از اولویتهای مهم اعتباری شهرستان عنوان کرد و افزود: در این جلسه برای پروژههای مربوط به نقاط حادثهخیز نیز اعتبارات لازم مصوب شد.
فرماندار کنگان خاطرنشان کرد: پس از اعلام اعتبارات از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی، دستگاههای اجرایی شهرستان نسبت به مبادله موافقتنامهها اقدام خواهند کرد و امیدواریم با تحقق این فرآیند، اجرای پروژههای مصوب شهرستان در سریعترین زمان ممکن دنبال شود.
وی در پایان تأکید کرد: هدف از تخصیص این اعتبارات، تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام و اجرای طرحهای اولویتدار در حوزههای مختلف شهرستان کنگان است.
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