کویت توان موشکی خود را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کویت با خرید این موشک ها که قرار است اواخر ماه ژوئن سال 2016 میلادی آنها را تحویل بگیرد، توان نظامی خود را افزایش خواهد داد.

براساس گزارش های اعلام شده ارزش این موشک ها 263 میلیون و 400 هزار دلار تخمین زده شده است.

کویت در حالی دست به افزایش توان نظامی خود زده که سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یعنی قطر، بحرین ، عمان ، امارات و عربستان نیز درصدد افزایش توان دفاع موشکی خود هستند.

آمریکا به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پیشنهاد داد تا به سبک کشورهای عضو ناتو با خرید سامانه های دفاع موشکی، سپر موشکی بالستیکی منطقه ای تشکیل دهند.