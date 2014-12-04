مغانلو: این تیم توان بالای تکواندو ایران به تصویر کشید

بیژن مغانلو با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: مسابقات مکزیک با حضور هشت تکواندوکار برتر هر وزن و در بالاترین سطح فنی برگزار می شود. همه تکواندوکاران برای کسب امتیازات بیشتر با آمادگی بالا به این مسابقات آمده اند و همین موضوع باعث شده مسابقات جذاب ، دیدنی و در عین حال سختی را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: امسال کار سخت و دوشواری با پیش رو داشتیم و باید برای کسب سهمیه المپیک باید در مسابقات مختلف شرکت کنیم و رفته رفته به شرایط آشنا شده و اعضای تیم در هر مسابقه نتایج خوبی کسب کردند و در واقع مسیر پیشرفت را به موقع پیدا کردیم. اعضای تیم هم به خوبی شرایط را درک کرده و با انگیزه بالا و جدیت مثالزدنی در تمام مسابقات شرکت کرده و از تمام وجود مایه گذاشتند و خدا را شکر نتایج خوبی هم کسب کردند و مزد زحمات خود را گرفتند.

مغانلو در مورد آمادگی بالای تکواندوکاران در هر مسابقه با وجود فشردگی تورنمنت های سطح بالا گفت: تمهیدات کادر فنی و برنامه ریزی انجام شده خیلی خوب جواب داد. این یک کار گروهی بود که از رئیس فدراسیون تا مدیر تیم های همه و همه تلاش کردند تا تیم ملی به خوبی در مسابقات مختلف ظاهر شده و باعث سربلندی خانواده بزرگ تکواندو شدند.

وی به ادامه برنامه های تیم ملی اشاره کرد و گفت: کار ما تازه شروع شده و سال آینده میلادی باید بیشتر و بهتر تلاش کنیم تا به نتیجه لازم که همان کسب چهار سهمیه المپیک است دست پیدا کنیم. البته هدف اصلی کسب مدالهای با ارزش در المپیک است که همه و همه باید دست به دست هم داده و با حمایت از تیم ملی بتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم.

مغانلو افزود: اعضای تیم ملی برای سربلندی نام ایران اسلامی سخت تلاش کردند و شایسته است که مسئولان ورزش کشور از این تیم بیشتر حمایت کنند تا بتوانیم با قدرت و انگیزه بیشتر در مسابقات آتی شرکت کرده و با بهترین رنکنیگ راهی المپیک شویم.

سرمربی تیم ملی در پایان گفت: رقابتهای مکزیک سخت و فشرده است و تلاش می کنیم تا بهترین نتیجه را کسب کنیم و امیدوارم امروز اسبقی و مردانی هم با قدرت به میدان رفته و به نتایج خوبی دست پیدا کنند.

قابل ذکر است رقابتهای مکزیک به عنوان مرحله نهایی مسابقات کسب امتیاز در رنکنیگ جهانی در سال 2014 با حضور 64 تکواندوکار برتر دنیا از 27 کشور دنیا به مدت دو روز برگزار می شود که در روز نخست فرزان عاشورزاده به مدال طلا دست يافت و مهدی خدابخش هم نقره گرفت. امروز نیز اسبقی و مردانی به میدان رقابت با حریفان خود می روند.