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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

برنامه‌های پیاده روی جاماندگان اربعین در استان هرمزگان اعلام شد

برنامه‌های پیاده روی جاماندگان اربعین در استان هرمزگان اعلام شد

بندرعباس- مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان برنامه‌های پیاده روی جاماندگان اربعین در استان هرمزگان را تشریح کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری آیین معنوی پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان‌های مختلف استان خبر داد و گفت: همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مردم مؤمن و ولایت‌مدار هرمزگان با حضور در پیاده‌روی جاماندگان اربعین، بار دیگر ارادت خود را به مکتب عاشورا و اهل‌بیت (ع) به نمایش خواهند گذاشت.

وی افزود: برنامه‌های پیاده‌روی جاماندگان اربعین در استان، به‌جز شهرستان بوموسی، روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با تشریح مسیرهای این مراسم اظهار کرد: در بندرعباس، پیاده‌روی از بلوار چمران، روبه‌روی امامزاده سید مظفر (ع) تا امامزاده شاه محمدتقی (ع) از ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد.

کاظمی ادامه داد: در قشم، این مراسم از میدان شهدا به سمت امامزاده سید مظفر (ع) و همراه با تشییع شهدای اخیر قشم، از ساعت ۱۶ برگزار می‌شود.

وی گفت: در بندرلنگه، مسیر پیاده‌روی از مصلی تا حسینیه ثارالله (ع) از ساعت ۱۷ تعیین شده است و در بندر خمیر نیز شرکت‌کنندگان از لشستفان بالا تا مسجد حضرت فاطمه‌الزهرا (س) از ساعت ۱۶ حرکت خواهند کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان افزود: در رودان، مراسم از حرم امامزادگان سید محمود و سید عمر (ع) به سمت امامزاده شاه قطب‌الدین حیدر (ع) از ساعت ۶ صبح برگزار می‌شود. در میناب نیز حرکت زائران از بازارها و روستاهای اطراف به سمت امامزاده شاه مرعش (ع) از ساعت ۶ صبح خواهد بود.

وی بیان کرد: در حاجی‌آباد، پیاده‌روی از کوی شهدای گمنام تا امامزاده سید محمد (ع) از ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود و در پارسیان نیز مردم از میدان ولیعصر (عج) تا گلزار شهدای گمنام از ساعت ۲۰:۳۰ به عزاداری و پیاده‌روی خواهند پرداخت.

کاظمی همچنین گفت: در سیریک، مسیر پیاده‌روی از روستای پالور تا نظرگاه امام علی (ع) از ساعت ۱۶، در بشاگرد از روستای دهندر به سمت گلزار شهدای سردشت از ساعت ۶ صبح، در بستک از میدان ارج تا گلزار شهدای گمنام از ساعت ۱۷ و در جاسک از مسجدالنبی تا گلزار شهدا از ساعت ۱۶ برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین در بوموسی یک روز زودتر، دوشنبه ۱۲ مردادماه، از ساعت ۱۹:۳۰ و از بازارچه صیادان به سمت مسجد جامع برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در پایان از عموم مردم، هیئت‌های مذهبی، تشکل‌های دینی و جوانان حسینی دعوت کرد با حضور گسترده در این مراسم، جلوه‌ای از وحدت، همدلی و عشق به حضرت سیدالشهدا (ع) را به نمایش بگذارند.

کد مطلب 6905124

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