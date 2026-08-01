حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری آیین معنوی پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستانهای مختلف استان خبر داد و گفت: همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مردم مؤمن و ولایتمدار هرمزگان با حضور در پیادهروی جاماندگان اربعین، بار دیگر ارادت خود را به مکتب عاشورا و اهلبیت (ع) به نمایش خواهند گذاشت.
وی افزود: برنامههای پیادهروی جاماندگان اربعین در استان، بهجز شهرستان بوموسی، روز سهشنبه ۱۳ مردادماه برگزار میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با تشریح مسیرهای این مراسم اظهار کرد: در بندرعباس، پیادهروی از بلوار چمران، روبهروی امامزاده سید مظفر (ع) تا امامزاده شاه محمدتقی (ع) از ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد.
کاظمی ادامه داد: در قشم، این مراسم از میدان شهدا به سمت امامزاده سید مظفر (ع) و همراه با تشییع شهدای اخیر قشم، از ساعت ۱۶ برگزار میشود.
وی گفت: در بندرلنگه، مسیر پیادهروی از مصلی تا حسینیه ثارالله (ع) از ساعت ۱۷ تعیین شده است و در بندر خمیر نیز شرکتکنندگان از لشستفان بالا تا مسجد حضرت فاطمهالزهرا (س) از ساعت ۱۶ حرکت خواهند کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان افزود: در رودان، مراسم از حرم امامزادگان سید محمود و سید عمر (ع) به سمت امامزاده شاه قطبالدین حیدر (ع) از ساعت ۶ صبح برگزار میشود. در میناب نیز حرکت زائران از بازارها و روستاهای اطراف به سمت امامزاده شاه مرعش (ع) از ساعت ۶ صبح خواهد بود.
وی بیان کرد: در حاجیآباد، پیادهروی از کوی شهدای گمنام تا امامزاده سید محمد (ع) از ساعت ۹ صبح برگزار میشود و در پارسیان نیز مردم از میدان ولیعصر (عج) تا گلزار شهدای گمنام از ساعت ۲۰:۳۰ به عزاداری و پیادهروی خواهند پرداخت.
کاظمی همچنین گفت: در سیریک، مسیر پیادهروی از روستای پالور تا نظرگاه امام علی (ع) از ساعت ۱۶، در بشاگرد از روستای دهندر به سمت گلزار شهدای سردشت از ساعت ۶ صبح، در بستک از میدان ارج تا گلزار شهدای گمنام از ساعت ۱۷ و در جاسک از مسجدالنبی تا گلزار شهدا از ساعت ۱۶ برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: آیین پیادهروی جاماندگان اربعین در بوموسی یک روز زودتر، دوشنبه ۱۲ مردادماه، از ساعت ۱۹:۳۰ و از بازارچه صیادان به سمت مسجد جامع برگزار خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در پایان از عموم مردم، هیئتهای مذهبی، تشکلهای دینی و جوانان حسینی دعوت کرد با حضور گسترده در این مراسم، جلوهای از وحدت، همدلی و عشق به حضرت سیدالشهدا (ع) را به نمایش بگذارند.
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