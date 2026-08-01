ماهرشالا علی میخ تابوت «بلید» مارول را کوبید؛ در سفر به خود رستگار شدم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، اگر طرفداران «بلید» هنوز امیدوار بودند که فیلم «بلید» ساخته شود، ماهرشالا علی میخ تابوت این فیلم را کویبد.

بیشتر طرفداران مارول می‌دانند که با حضور ماهرشالا علی در یک برنامه پر زرق و برق و غافلگیرکننده در کامیک کان ۲۰۱۹ اعلام شد این بازیگر اسکاری در فیلم «بلید» بازی خواهد کرد. با این حال این فیلم تاکنون ساخته نشده و این بازیگر که ۲ جایزه اسکار در کارنامه دارد، با وجود اینکه مارول استودیوز، ابتدا بسام طارق و بعد از مدتی یان دمانگ را برای کارگردانی فیلم استخدام کرد، اما هرگز در نقش این ضدقهرمان خون‌آشام ظاهر نشد.

پس از توقف تولید «بلید»، ماهرشالا علی و طارق برای ساخت فیلم اکشن «مادرت، مادرت، مادرت» محصول آمازون ام‌جی‌ام برای پاییز امسال با هم همکاری کردند و در نهایت، او خوشحال است که به جای «بلید» در «مادرت، مادرت، مادرت» بازی کرده است.

ماهرشالا علی در مصاحبه‌ای گفته است: وقتی به این فیلم و «بلید» نگاه می‌کنم، می‌بینم نمی‌توانستم هر ۲ را انجام دهم و دلیل وجود این پروژه این است که آن پروژه از هم پاشید و بسام زمان، فضا، انرژی و تمرکز لازم را برای نوشتن این فیلم و سپس همکاری مجدد با من داشت و من هم توانستم از آن مهارت‌هایی که بیش از یک سال برای آموزش «بلید» روی آنها کار کرده بودم، استفاده کنم. به این ترتیب، احساس می‌کنم که در یک سطح، فقط در سفر خودم بین خودم، خودم و خودم، از نظر خلاقانه رستگار شده‌ام.

کوین فایگی رئیس استودیو مارول، که هفت سال پیش در کامیک-کان از انتخاب علی برای نقش «بلید» خبر داده بود، به تازگی در مورد ناامیدی شخصی خود از ساخته نشدن فیلم صحبت کرد.

فایگی هفته پیش در پادکست «شاد، غمگین، گیج» گفت: احساس می‌کنم یک بازنده و شکست‌خورده بزرگ هستم که نتوانستم با ماهرشالا کار کنم. ما نمی‌خواستیم فقط یک لباس چرمی به او بپوشانیم و او را وادار به کشتن خون‌آشام‌ها کنیم. باید منحصر به فرد می‌بود. این ماجرا به زمانی افتاد که ما شروع به عقب‌نشینی کردیم و گفتیم: فقط پروژه‌های فوق‌العاده عالی را بپذیریم و در آن زمان این فیلم «خیلی عالی» نبود. ما احساس نمی‌کردیم که بشود یک فیلمنامه خوب داشت و در مسیر تولید آن را به یک فیلمنامه عالی تبدیل کرد. ما مطمئن نبودیم که می‌توانیم این کار را در «بلید» انجام دهیم و نمی‌خواستیم این کار را با ماهرشالا انجام دهیم و نمی‌خواستیم این کار را با خودمان انجام دهیم.

علی ۵۲ ساله گفت: وقتی به آنچه برای من است نگاه می‌کنم، می‌بینم بین این یا آن، من این را ‌پذیرفتم. به آنها توهینی نشده است. من ۳۰ سال است که به صورت حرفه‌ای این کار را انجام می‌دهم و چیزی که یاد گرفته‌ام این است که چیزی که برای تو است برای تو است و چیزی که نیست، نیست. به هر دلیلی، آن پروژه برای من نیست. اگر آنها می‌خواستند این کار را انجام دهند، ما آن را انجام می‌دادیم. بنابراین من باید به کارم ادامه دهم و به کارم هم ادامه دادم.

وی خطاب به مارول افزود: شما با من قرارداد داشتید، میلیاردها دلار پول دارید، اگر می‌خواستید فیلم را بسازید، ما فیلم را می‌ساختیم.

بازیگر «مهتاب» در مورد «مادرت ...» هم صحبت کرد و آن را داستانی عمیق درباره غم و اندوه، معنویت و والدین خواند و گفت: دوست دارم کارهای بدیعی انجام دهم که با مردم صحبت کند و به شیوه‌های منحصر به فردی بر آنها تأثیر بگذارد.

علی گفت در مورد «بلید» بیان کرد: احساس می‌کنم آماده‌ام از سوال‌ها درباره «بلید» عبور کنم. این سوال‌ها مربوط به آنهاست. آنها نمی‌خواستند این کار را انجام دهند، بنابراین باید به آن سوال‌ها پاسخ دهند.

هفته پیش در کامیک-کان سن دیگو، فایگی خبر ساخته شدن فیلم «گوست رایدر» با بازی رایان گاسلینگ و «بلک پنتر ۳» با بازی دیوید جانسون در نقش قهرمان جدید خبر داد.

«بلید» یا تیغه یکی از کاراکترهای ابرقهرمانی مارول است. مادر او وقتی او را حامله بود توسط خون‌آشامی دورگه گاز گرفته شد و وقتی او به دنیا آمد نیمه انسان نیمه خون‌آشام شد. او نقطه ضعف خون آشامان را ندارد برای مثال به سیر و نقره و نورآفتاب حساسیت ندارد ولی تشنه خون است و برای رفع این مشکل از سرمی استفاده می‌کند که این هوس را از بین ببرد.

وسلی سنایپس نقش این شکارچی خون‌آشام را در مجموعه‌فیلم‌های «بلید» و استیکی فینگاز در مجموعه تلویزیونی آن به عهده داشتند و ماهرشالا علی قرار بود نقش او را در یک فیلم اختصاصی بر عهده داشته باشد.