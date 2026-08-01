به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هفدهمین کنگره بین‌المللی و بیست‌وسومین کنگره ملی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، روز شنبه دهم مرداد ۱۴۰۵، در محل انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران برگزار شد.

عبدالله غفاری مسئول روابط عمومی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، گفت: کنگره امسال از ۱۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: در کنگره امسال، ۱۰۰‌ سخنران حضور خواهند داشت.

غفاری اظهار داشت: کنگره علوم آزمایشگاهی دارای امتیاز بازآموزی برای شرکت‌کنندگان است.

در ادامه، فریبا شایگان، رئیس کنگره با اشاره به اهمیت برگزاری کنگره‌ های علمی در ارتقای سطح علمی همکاران، گفت: امروز می خواهیم درباره یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های نظام سلامت کشور صحبت کنیم.

وی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی، گنج پنهان نظام سلامت در تشخیص و درمان بیماری ها هستند.

شایگان گفت: این کنگره به عنوان یک فرصت برای گفتگو پیرامون جایگاه آزمایشگاه‌های پزشکی خواهد بود.

وی افزود: آزمایشگاه قلب تپنده نظام سلامت کشور است.

شایگان ادامه داد: تحلیل داده های سلامت، آینده نظام سلامت کشور را تشکیل می دهد و بر همین اساس، کیفیت در آزمایشگاه یک انتخاب نیست.

وی افزود: ما هر سال از دغدغه‌های آزمایشگاه‌های پزشکی صحبت می کنیم، اما واقعیت این است که این مراکز با چالش‌های زیادی مواجه اند که امنیت سلامت مردم را به خطر می اندازد؛ اگر تداوم داشته باشد.

رئیس کنگره گفت: آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی توقع دارند به خواسته‌های آنها توجه شود.

شایگان افزود: باور ما این است که آینده سلامت از آزمایشگاه شروع می‌شود.

رئیس انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران تاکید کرد: آزمایشگاه‌ها با مشکلات جدی مواجه هستند و ۱۱ ماه فقط از تأمین‌اجتماعی طلب دارند.

رئیس کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران ادامه داد: قرار بود تا پایان تیرماه، مطالبات آزمایشگاه‌ها از تأمین‌اجتماعی تسویه شود که متأسفانه چنین نشد و فقط تا مهر ۱۴۰۴ را داده اند.

شایگان با اشاره به کمبود کیت در آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی، تأکید کرد: اگر راه ورود برای کیت ها پیدا نکنند؛ نظام سلامت زمین خواهد خورد و این، یک فاجعه برای کشور خواهد بود.

وی افزود: با تغییر نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۳، قیمت کیت ها ۷ برابر افزایش یافت و تا امروز، یک ریال مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به آزمایشگاه ها پرداخت نشده است.

شایگان ادامه داد: ما به مسئولان نظام سلامت هشدار می دهیم که شرایط آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی خوب نیست.‌

محمود جاوید، دبیر اجرایی کنگره نیز گفت: این کنگره، نماد و آیینه آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی در کشور است.

وی افزود: تمامی کسانی که در امر تشخیص بیماری‌ها مداخله دارند، در کنگره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی حاضر هستند.

جاوید ادامه داد: در بخش بین‌المللی کنگره نیز، آخرین دستاوردهای علوم آزمایشگاهی ارائه خواهد شد.

وی افزود: اجباری شدن غربالگری نوزادان، یکی از اثرات برگزاری این کنگره است. از دل همین کنگره، استانداردهای تشخیصی و اعتباربخشی بیرون آمد و در وزارت بهداشت مورد توجه قرار گرفت.

جاوید تاکید کرد: جدیدترین تکنولوژی ها و روش‌های تشخیصی را در کنار کنگره و در قالب نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی، به نمایش در می آید.

وی افزود: هدف ما از این کنگره، به روز شدن معلومات و تجربیات همکاران علوم آزمایشگاهی است.

جاوید ادامه داد: شرکت‌های دانش‌بنیان و نرم افزاری در حوزه علوم آزمایشگاهی نیز در نمایشگاه حاضر خواهند بود.

وی افزود: در کنگره امسال به مردم عادی هم فکر کرده ایم و بر همین اساس، یک آزمایشگاه را در کنگره برپا کرده ایم که بدانند علوم آزمایشگاهی چیست و چه اهدافی را دنبال می کند.

احمد قره باغیان، دبیر علمی کنگره گفت: تلاش کرده‌ایم با همفکری دوستان در انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی، خط مشی کنگره را پیش ببریم.

وی افزود: برنامه ریزی در کنگره امسال به این شکل است که هم مباحث جدید را در نظر بگیریم و هم از کنگره‌ های قبلی بهره ببریم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گفت: اهداف آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی، پاسخگویی به نیازهای درمانی است.

وی افزود: امسال تعداد سخنرانان را افزایش داده ایم تا از دانش همه همکاران استفاده کرده باشیم.

قره باغیان گفت: امسال ۲۵ محور و ۴۷ کارگاه در طول برگزاری کنگره خواهیم داشت.

علیرضا لطفی کیان، دبیر بین‌الملل کنگره نیز گفت: این کنگره یک رویداد بین رشته ای است که مشکلات تشخیصی را مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

وی افزود: در این رویداد علمی، آخرین دستاوردها در حوزه تشخیص آزمایشگاهی ارائه می شود.

لطفی کیان گفت: امسال ۶ حامی خارجی در کنگره داریم. همچنین ۱۶ سخنران خارجی را دعوت کرده ایم که ۵ نفر آنها نتوانستند به کنگره ما بیایند.

وی افزود: طب آزمایشگاهی سالمندان، بارداری و اطفال، خیلی کم کار شده که امیدوارم در کنگره امسال به این موضوعات بپردازیم.