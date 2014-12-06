پنجمین جشنواره بین ­المللی فیلم شهر فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، پنجمین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم شهر را با رویکرد ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی و توجه به هویت دینی در بهار سال 1394 با شرایط و مقررات تعیین شده در 2 بخش مسابقه­ سینمای ایران و­ سینمای بین‌الملل در تهران برگزار می‌شود.

براساس این گزارش موضوعات آثاری که در این جشنواره پذیرفته می شود به شرح زیر است:

اشاعه­ فرهنگ مهربانی

تقویت روحیه­ صبر میان شهروندان

گسترش نشانه­ ها و نمادهای فرهنگ اسلامی - ایرانی در شهر

اشاعه و ارتقاء فرهنگ نظم و قانون­گرایی

توجه شهروندان به ارزش­ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

آشنایی شهروندان با تغییرات فرهنگی نامطلوب و آسیب های آن

تحکیم بنیان خانواده و بیان جنبه­ های مثبت افزایش جمعیت

مسابقه‌ سینمای ایران:

این بخش شامل 6 رشته و به صورت رقابتی برگزار می شود و آثار ارسالی باید تولید سال 1390 به بعد باشد.

1 / مسابقه‌ فیلم‌های سینمایی

این بخش شامل 2 قسمت است:

فیلم‌های سینمایی اکران‌شده

در این بخش، حداکثر 15 فیلم برای داوری بر‌گزیده می­ شود و آن دسته از فیلم­ هایی که اکران عمومی و یا در شبکه­ نمایش خانگی ارائه شده باشد در جدول نمایش جشنواره قرار نمی ­گیرد و فقط داوری می ­شود.

آخرین مهلت ثبت نام و تکمیل فرم شرکت در جشنواره سه شنبه 30 دی ماه است و آخرین مهلت ارسال آثار نیز پنج شنبه 30 بهمن ماه خواهد بود.

فیلم‌های سینمایی اکران نشده

در این بخش، حداکثر 15 فیلم برای داوری بر‌گزیده می ‍‌‌‌شود. این فیلم­ها باید دارای مجوز تولید و پروانه‌ نمایش از سازمان سینمایی باشد.

همچنین آخرین مهلت ثبت نام و تکمیل فرم شرکت در جشنواره شنبه 25 بهمن ‌ماه و آخرین مهلت ارسال آثار نیز شنبه 9 اسفند ‌ماه است.

جوایز

تندیس زرین بهترین فیلم (به تهیه‌کننده)

جایزه ویژه‌ هیات داوران

تندیس زرین بهترین کارگردانی

تندیس زرین بهترین فیلمنامه

تندیس زرین بهترین بازیگر زن

تندیس زرین بهترین بازیگر مرد

تندیس زرین بهترین دست‌آورد فنی هنری

2 / مسابقه‌ آثار بلند ویدیویی

فیلم­ های داستانی بلند ویدئویی با زمان حداکثر 75 دقیقه در این بخش پذیرفته می­ شود. از میان آثار دریافتی، حداکثر 20 فیلم انتخاب و داوری خواهند شد.

آخرین مهلت ثبت نام و تکمیل فرم شرکت در جشنواره سه شنبه 30 دی ماه تعیین شده و آخرین مهلت ارسال آثار پنج شنبه 30 بهمن ماه است.

جوایز

تندیس زرین بهترین فیلم (به تهیه‌کننده)

جایزه‌ ویژه هیأت داوران

تندیس زرین بهترین کارگردانی

دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه

تندیس زرین بهترین بازیگر زن

تندیس زرین بهترین بازیگر مرد

3 / مسابقه‌ آثار مستند

فیلم­های مستند با زمان حداکثر 45 دقیقه در این بخش پذیرفته می­ شود. از میان آثار دریافتی، حداکثر 20 فیلم انتخاب و داوری می­ شود.

آخرین مهلت ثبت نام و تکمیل فرم شرکت در جشنواره سه شنبه 30 دی ماه تعیین شده و آخرین مهلت ارسال آثار پنج شنبه 30 بهمن ماه است.

جوایز

تندیس زرین بهترین فیلم (به تهیه‌کننده)

جایزه‌ ویژه‌ هیأت داوران

تندیس زرین بهترین کارگردانی

دیپلم افتخار بهترین تحقیق و پژوهش

دیپلم افتخار بهترین دستاورد فنی هنری

4 / مسابقه‌ فیلم‌های کوتاه

فیلم­های با زمان حداکثر 30 دقیقه در این بخش پذیرفته و از میان آثار دریافتی، حداکثر 30 فیلم انتخاب و داوری می شود.

آخرین مهلت ثبت نام و تکمیل فرم شرکت در جشنواره سه شنبه 30 دی ماه تعیین شده و آخرین مهلت ارسال آثار پنج شنبه 30 بهمن ماه است.

جوایز

تندیس زرین بهترین فیلم (به تهیه‌کننده)

جایزه‌ ویژه هیأت داوران

تندیس زرین بهترین کارگردانی

دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه

دیپلم افتخار تجربه و نوآوری

5 / مسابقه‌ طرح اولیه‌ فیلمنامه سینمایی

طرح های ارسالی باید در 5 صفحه A4 (فونت نازنین با اندازه ی 16) 18 سطری تایپ شوند. مهلت ارسال آثار تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 30 بهمن خواهد بود. افراد متقاضی باید فرم سوابق هنری خود را به همراه یک قطعه عکس به دبیرخانه­ جشنواره تحویل دهند، دبیرخانه­ جشنواره از پذیرش آثار مغایر با قوانین جشنواره معذور است.

پس از بررسی آثار رسیده، 20 طرح اصیل (ارژینال) و 10 طرح اقتباسی برای شرکت در جشنواره برگزیده خواهند شد.

جوایز

1 / تندیس زرین بهترین طرح اولیه‌ فیلم‌نامه

2 / جایزه‌ ویژه‌ هیات داوران

3 / دیپلم افتخار بهترین طرح اولیه‌ فیلم‌نامه

4 / تندیس زرین بهترین طرح اولیهی اقتباسی

6/ مسابقه‌ اقلام تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی سینما

این بخش به منظور اهمیت و نقش تعیین‌کننده‌ تبلیغ در معرفی آثار سینمایی برگزار می‌شود. آخرین مهلت ثبت نام و تکمیل فرم شرکت در جشنواره چهارشنبه 10 دی ماه تعیین شده و آخرین مهلت ارسال آثار نیز پنج‌شنبه 30 بهمن ماه است.

مسابقه عکس فیلم سینمایی (آنالوگ، دیجیتال)

تصویر اسکن شده آثار آنالوگ در فرمت TIF و حداقل رزولوشن DPI300 و با اندازه­ی 45×30 سانتی‌متر باشد.

آثاری که به صورت دیجیتال تهیه شده، با کیفیت حداقل 6 مگاپیکسل و با رزولوشن DPI300 در فرمت JPG بر روی لوح فشرده(DVDیا CD) ارسال شود.

عکاسان ملزم به ارائه‌ 6 قطعه عکس شامل 4 قطعه عکس صحنه و 2 قطعه عکس پشت صحنه هستند.

هر عکاس می­ تواند حداکثر 5 مجموعه از 5 فیلم را به دبیرخانه­ ارسال کند.

مسابقه پوستر فیلم سینمایی

ارائه‌ فایل پوستر در فرمت TIF یا JPG باکیفیت DPI300 در قطع 70×100 سانتی‌متر بر روی لوح فشرده(DVDیا CD) الزامی است.

هر طراح حداکثر می تواند 5 پوستر به دبیرخانهی جشنواره ارسال کند.

مسابقه تیزر، آنونس و عنوان‌بندی فیلم سینمایی

آنونس، تیزر و عنوان بندی ها بر روی (DVD) به همراه نسخه ویدئویی( SD یا HD ) به دبیرخانه ارائه شود.

مدت زمان آنونس و تیزر آزاد است. هر هنرمند می تواند حداکثر 5 اثر برای دبیرخانه ارسال کند.

جوایز :

تندیس زرین بهترین عکس فیلم سینمایی

تندیس زرین بهترین پوستر فیلم سینمایی

تندیس زرین بهترین آنونس فیلم سینمایی

تندیس زرین بهترین عنوان‌بندی فیلم سینمایی

ب / سینمای بین‌الملل:

بخش بین­الملل به‌منظور تعامل هنری و ارزیابی موقعیت سینمای ملی ایران در عرصه‌های بین‌المللی به صورت رقابتی برگزارخواهد شد.

در این بخش حداکثر 12 فیلم خارجی و 3 فیلم سینمایی ایرانی (با انتخاب ستاد جشنواره) به نمایش درخواهند آمد.

آثار این بخش باید ویژگی­ های زیر را دارا باشند:

1 / سال تولید آن­ها 2014 میلادی باشد.

2 / زبان فیلم انگلیسی یا فرانسه و یا دارای زیرنویس به یکی از این دو زبان باشد.

در بخش بین­الملل، دو بخش جنبی و غیر رقابتی با عنوان «آثار مستند بلند» و «قدس و غزه» به نمایش در خواهد آمد.

هیات داوران بخش بین ­الملل متشکل از سینماگران ایرانی و خارجی پس از داوری آثار برگزیده، جوایز جشنواره را به شرح ذیل اهدا خواهند کرد.

جوایز :

تندیس زرین بهترین فیلم (به تهیه‌کننده)

جایزه‌ ویژه‌ هیات داوران

تندیس زرین بهترین کارگردانی

تندیس زرین بهترین فیلمنامه

تندیس زرین بهترین بازیگر زن

تندیس زرین بهترین بازیگر مرد

تندبیس زرین بهترین دست‌آورد فنی هنری

* مقررات:

1/ اعضای هیات انتخاب و داوری تمام بخش­ ها از میان سینما­گران و کارشناسان فنی و هنری انتخاب خواهند شد.

2/ برای تندیس‌های زرین و دیپلم‌های افتخار، جوایز نقدی درنظر گرفته ‌شده است.

3 / نسخه‌ی بازبینی فیلم‌ها برای هیأت‌های انتخاب صرفا DVD خواهد بود.

4 / هیچکدام از جوایز، به طور هم ‌ارزش به دو فیلم تعلق نخواهد گرفت.

5 / بدیهی است دبیرخانه­ جشنواره، آثاری که بعد از مهلت مقرر ارسال شوند را نخواهد پذیرفت.

6 / دبیرخانه‌ مُجاز است 3 دقیقه از هر اثر برگزیده را به منظور اطلاع‌رسانی و معرفی بخش‌های مختلف در اختیار صداوسیما قراردهد.

7 / آثار ارسالی به دبیرخانه (به جُز فیلم‌های سینمایی) عودت داده نمی‌شود.

8 / پس از راه‌یابی فیلم‌ها به بخش مسابقه خارج کردن آن‌ها از سوی تهیه‌کننده امکان­­پذیر نیست.

9 / با پیشنهاد هیات­ های انتخاب و موافقت ستاد برگزاری، حداکثر 3 فیلم می‌تواند تحت عنوان خارج از مسابقه حضور داشته ‌باشد.

10 / تفسیر و رفع ابهام از مقررات و اخذ تصمیم نهایی در باره‌ی موضوعات خاص به عهده شورای سیاست‌گذاری جشنواره است.

روابط عمومی پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر اعلام کرد علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 88196723-021 تماس حاصل نمایند و یا به سایت جشنواره به آدرس www.urbanfilmfest.org مراجعه کنند.