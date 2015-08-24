به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیدیبو، مهدی فیروزان مدیرعامل شهر کتاب و مؤسس سایت فیدیبو، با اشاره به راه اندازی سایت جدید «رصد»، درباره انگیزه خود برای راه اندازی این طرح گفت: همیشه دوست داشتم که از حقوق مؤلفین و صاحبان اثر دفاع کنم، اما طبیعی است که با امکانات انبوه دیجیتال و دسترسی آسان به نسخه پی دی افِ آثار چاپی در اینترنت، کار بسیار دشواری است. بنابراین در پروژه رصد فکر کردیم که سیاست خواستن از دولت و سیاست‌های مبنی بر تعامل با ناشران را کنار بگذاریم و به طور مستقیم با مردم صحبت کنیم. بدین معنی که با مردم گفتگو کنیم تا دانلود غیرقانونی نکنند. اولین تجربه ما در نمایشگاه کتاب سال ۱۳۹۲ روی داد که همه کسانی در نمایشگاه بین المللی کتاب به دانلود قانونی کتاب معتقد بودند، روبان‌های فیروزه‌ای رنگی به مچ دستان خود بستند و از «نه به دانلودغیرقانونی کتاب» حمایت کردند.

وی افزود: امروز برای اینکه این کار یک ساختار و یک سازماندهی درستی پیدا کند، سایتی تحت عنوانwww.rasad.fidibo.com را درست کردیم.

مدیرعامل شهر کتاب در ادامه گفت: سایت رصد وظیفه دارد که در ابتدا با مردم گفتگو کند که دانلود غیرقانونی انجام ندهند. اما اگر موردی از دانلود غیرقانونی را در سایتی ملاحظه کرد، به مدیرسایت مذکور تذکر می‌دهد. حال اگر مردم و علاقه‌مندان کتاب در سایت‌ها، کتاب پی دی اف، غیر پی دی اف یا هر کتابی را به صورت غیرقانونی مشاهده کنند، می‌توانند رصد را در جریان بگذارند. رصد به عنوان بازوی حقوقی از ناشرین و مؤلفین دفاع می‌کند تا کتاب از روی شبکه‌ها و سایت‌های اینترنتی برداشته شود. هرچند تاکنون بارها این اتفاق افتاده و گزارش‌های این اقدامات در سایت رصد موجود است. سایت رصد وکیل دارد و از نظر حقوقی کسانی را که اقدام به دانلود غیرقانونی می‌کنند، مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد.

فیروزان گفت: طبق قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی، حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است و مدت حمایت از اثر، پنجاه سال بعد از فوت پدیدآورنده خواهد بود، بنابراین دانلودغیرقانونی آثاری که نسخه چاپی آن در کتابفروشی‌ها موجود است، موجب زیان به پدیدآورنده و ناشر می‌شود.

وی درباره سایت‌هایی که با انتشار دانلود غیرقانونی کتاب کسب درآمد می‌کنند، گفت: بسیاری از کسانی که در این زمینه مشغول فعالیت هستند، به دنبال کار هستند و ما با آن‌ها وارد گفتگو شدیم و برای آن‌ها کار تهیه کرده‌ایم. اکنون برخی از کسانی که دیروز کتاب‌ها را به صورت غیرقانونی در سایت‌ها قرار می‌دادند، امروز همکاران ما هستند. بنابراین رصد بنا دارد که یک ساختار فرهنگی برای «نه به دانلودغیرقانونی کتاب» و یک ساختار حقوقی برای دفاع از پدیدآورندگان اثر و یک ساختار برای کارآفرینی در حوزه کتاب الکترونیک فراهم کند. کسانی که علاقه‌مند به حوزه نشر دیجیتال و کتاب الکترونیک هستند، می‌توانند با فیدیبو همکاری کنند.