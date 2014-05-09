E-book یک پدیده تمدنی است/ دانلود PDF های 5 هزارتومانی شرم آور است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کتاب های الکترونیکی، ویژگی ها و امتیازها (فیدیبو) عصر امروز جمعه 19 اردیبهشت با حضور مهدی فیروزان مدیرعامل موسسه شهر کتاب و مجید قاسمی مشاور مدیرعامل شهر کتاب در سرای اهل قلم واقع در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

فیروزان در این نشست گفت: سال 64 مقاله ای در مجله سروش داشتم که عنوانش چین بود: «ماهواره ها می آیند چه بخواهیم چه نخواهیم». سخن کلی آن که بخشی از تکنولوژی به دست انسان هاست و بخش دیگرش به گونه ای است که مسیر خود را می رود و ما توانایی مقابله یا حذف آن را نداریم. می توانیم تجاهل کنیم یا تاثیرگذاری اش را با تاخیر بیاندازیم اما در مجموع توانایی مقابله با تکنولوژی را نداریم. یکی از جلوه های فناوری، کتاب الکترونیک است.

وی افزود: مگر توانستیم جلوی اینترنت را بگیریم؟ در این روزگار، ایران سومین مشتری سایت گوگل است. اینترنت یک فناوری است و ما به عنوان بشر، مخاطب آن هستیم. کتاب الکترونیک هم روزی در سبد کالای ما قرار خواهد گرفت، چه بخواهیم چه نخواهیم. پس اگر در چنین پدیده ای، امکاناتی وجود دارد که می تواند تحول زا باشد، باید به آن، نگاه تمدنی داشته باشیم. کتاب الکترونیک، زمانی ظهور کرد که اقتصاد جهان رو به رکود داشت و فروشگاه های بزرگ در آستانه ورشکستگی بودند. خلاصه کلام این که E-book یک پدیده تمدنی است.

مدیرعامل موسسه شهر کتاب ادامه داد: امروزه ناشران زیادی، تولید کتاب با کاغذ را رها کرده و مشغول انتشار کتاب الکترونیک هستند. مجله نیوزویک از آغاز تا چندی پیش به صورت کاغذی به چاپ می رسید اما بعد از آن به انتشار الکترونیکی رو آورد. جالب است که حدود دو هفته پیش این رسانه، دوباره رو به انتشار کاغذی آورد. در این جا یک سوال اقتصادی پیش می آید و آن سوال این است که چرا نیوزویک دست به انجام چنین کاری زد؟ در پاسخ باید واقعیتی را در نظر داشت و آن واقعیت این است که انتشار الکترونیکی نیوزویک در آن مدت، باعث رونق فروش کاغذی اش شد. این نکته درباره کتاب الکترونیک هم وجود دارد یعنی کتاب الکترونیک موجب رکود بازار کتاب کاغذی نخواهد شد.

فیروزان گفت: امروزه جوامع به سمت جهانی شدن پیش می روند. ما هم به میزانی که بتوانیم در جهانی شدن حضور داشته باشیم، بازار خواهیم داشت و به میزانی که بازار داشته باشیم، کمتر دچار انفعال خواهیم شد. بنابراین اگر خواستار جایگاه جهانی باشیم، باید حضور داشته باشیم. به این نکته هم توجه داشته باشیم که بازار جهانی، مکانی بی رحم است.

وی در بخشی از سخنانش با اشاره به انتشار غیرقانونی نسخه های PDF کتاب های مختلف در اینترنت گفت: این شرم آور است که 20 هزار کتاب مختلف به صورت فایل PDF به قیمت 5 هزار تومان در اینترنت فروخته شوند. کمپینی که چندی پیش و قبل از برگزاری نمایشگاه به همت شهر کتاب تشکیل شد و کمپین «نه به دانلود غیرقانونی کتاب» نام گرفت، واقعا از سر درد تاسیس شد. بر در و دیوار سرای اهل قلم در نمایشگاه، تصویر بزرگان و اهالی فرهنگ را نصب کرده اند. هرکدام از این افراد لغت به لغت کتابشان را با خون خود نوشته اند. تصورش را بکنید که شما فرهنگ دکتر باطنی را در عرض چند ثانیه دانلود کنید. در این کار هم کسی که قایل کتاب را بارگذاری کرده و هم کسی که دانلودش می کند، ظلم و ستم می کنند.

مدیرعامل موسسه شهر کتاب در ادامه با اشاره به فیدیبو گفت: ما در این کار به یک فناوری جدید رسیدیم. کشورهایی که در زمینه کتاب الکترونیک خط های راست به چپ مانند عربی، پشتو و اردو فعال بودند، کار را در نیمه راه رها کردند. E- book در دنیای عرب متوقف شد. کاری که در فیدیبو انجام می شود و دوام آورده، از این نظر قابل توجه و حداقل قابل تحسین است. در حوزه جهانی اگر در بازار فرهنگش حضور داشته باشیم بهتر است یا در حوزه نفت و گاز؟ خب نفت و گاز خوب و مفید است اما وابستگی هم می آورد. حضور فیدیبو در بازار جهانی، نه تنها حضوری در بازار اقتصادی و فرهنگی است بلکه به حضور فعال ایران در عرصه فرهنگ بین الملل هم می انجامد.

فیروزان گفت: به نظرم کتاب الکترونیک و امکانی مانند فیدیبو یک پدیده الهی است که از انقطاع مردم از کتابخوانی جلوگیری می کند. امروز پرورش و پردازش اطلاعات است که اهمیت دارد. فیدیبو یکی از شبکه های طبقه بندی اطلاعات است که به مدد آن دچار سردرگمی و مشکلی که در سایت آمازون می شوید، نخواهید شد.