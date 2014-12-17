دو پیام تدوین تاریخ شفاهی عصر پهلوی برای داخل و خارج از کشور

سیدرضا صالحی امیری مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران که سازمان متبوعش مجری تدوین طرح تاریخ شفاهی ایران (عصر پهلوی دوم) است، در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که این طرح چه تاثیری در روند تاریخپژوهی درباره ایران معاصر که از سوی مراکز مختلف انجام میشود، خواهد داشت؟، گفت: مجموعه تاریخ شفاهی پهلوی دوم، دو پیام روشن دارد؛ یک - پاسخ به تصویرسازیهای دروغینی است که برخی عناصر از پهلوی دارند انجام میدهند.
وی در توضیح بیشتر ادامه داد: آنها میخواهند با این پروژهها روی ذهنیت نسل جوان تاثیر بگذارند و رژیمی را که در گذشته، در این سرزمین جنایات زیادی مرتکب شده است، به نوعی تطهیر و پاکسازی کنند ولی تاریخ شفاهی بیانگر واقعیتهای پهلوی است و جلوی عملی شدن پروژه تطهیرسازی آن سوی مرزیها را میگیرد.
مشاور رئیس جمهور گفت: پیام روشن دیگری که این پروژه منتقل میکند، به مراکز و نهادهایی است که در داخل کشور در این حوزه فعالیتهایی دارند و به آنها هشدار میدهد و اعلام میکند که تاریخ شفاهی باید مستند، قابل اعتماد و نقلکننده واقعیتهای جامعه باشد بدون هر گونه دخل و تصرفی. یعنی نباید گرایشهای سیاسی، حزبی، جناحی، فردی و یا علائق ما باعث شود تاریخی که به نسل امروز و نسلهای آینده منتقل میشود، دستکاریشده باشد.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در پایان تاکید کرد: این نکته بسیار مهمی است و متاسفانه باید گفت برخی از کسانی که در حوزه تدوین تاریخ به خصوص تاریخ معاصر فعالیت میکنند، امانتداری را رعایت نمیکنند و این خلاف مصلحت عمومی کشور است.
به گزارش مهر، طرح تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر در عصر پهلوی دوم، مجموعهای از دهها گفت و گو با تصمیمسازان و بازیگران اصلی عصر پهلوی دوم است كه با حمایت سازمان اسناد و كتابخانه ملی، كتابخانه مجلس شورای اسلامی، كتابخانه كنگره آمریکا، سیمای جمهوری اسلامی ایران و همكاری چندین نهاد پژوهشی و معتبر دیگر و زیر نظر حسین دهباشی انجام شده است. این مجموعه قرار است در ۵۰ جلد تدوین شود و به چاپ برسد و روز گذشته (۲۵ آذر) هم طی مراسمی در کتابخانه ملی، از چهار جلد آن رونمایی شد.
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