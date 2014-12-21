پوتین: بازی غرب علیه روسیه برنده ای نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ولادیمیر پوتین" با اشاره به تحریم های امریکا، کانادا و اتحادیه اروپا که ظرف روزهای گذشته علیه شبه جزیره کریمه و مسکو اعمال شده اند گفت: کسی برنده این ماجرا نخواهد بود.

طی روزهای گذشته آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم هایی را علیه شبه جزیره کریمه اعمال کرده و کانادا نیز بطور مستقیم تحریم های خود را متوجه مسکو کرده است.

پوتین همچنین شب گذشته اعلام کرده بود که این اقدامات موجب مرعوب شدن روسیه نمی شوند.

"الکساندر لوکاشوویچ" سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، نیز در این رابطه، تاکید کرد: مسکو به تحریم های جدید آمریکا و کانادا بر نمایندگان شبه جزیره کریمه و جنوب شرق اوکراین پاسخ خواهد داد.

وی با ابراز تاسف درباره اعمال تحریم های جدید آمریکا و کانادا علیه شخصیت های سیاسی و سرمایه گذارها در منطقه شبه جزیره کریمه و شرق اوکراین همچنین گفت: روسیه تدابیری را در پاسخ به تحریمهای آمریکا و کانادا در نظر می گیرد.

علاوه بر آن "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه نیز در اظهاراتی با انتقاد از این رویکرد کشورهای غربی تحریم های جدید را موجب شکست اقدامات در حال انجام برای برقراری صلح در اوکراین دانست.

وزیر امور خارجه روسیه در این رابطه گفت: این تحریم ها برای برهم زدن روند سیاسی موجود اعمال شده اند. ما به واشنگتن و اوتاوا توصیه می کنیم که به عواقب این اقدامات خود توجه کنند. ما اقدامات خود برای مقابله با این تحریم ها را آغاز می کنیم.