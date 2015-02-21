به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «ولادیمیر پوتین» با بیان این مطلب در ادامه گفت: روسیه همیشه پاسخی مناسب برای هرگونه فشار خارجی پیدا می کند.

رئیس جمهور روسیه که در جمع نظامیان این کشور به مناسبت «روز سرزمین پدری» (بزرگداشت نیروهای حاضر در ارتش) سخن می گفت در ادامه افزود: نباید کسی این توهم را داشته باشد که از لحاظ نظامی می تواند بر روسیه برتری داشته باشد یا اینکه آن را تحت فشار قرار دهد زیرا ما همیشه یک پاسخ به هنگام برای چنین مواقعی داریم.

پوتین با اشاره به توانائی های ارتش روسیه گفت: سربازان ما ثابت کرده اند که توانایی دفاع قدرتمندانه را دارند.

روسیه از سال گذشته تا کنون بواسطه بحران اوکراین تحت فشارهای آمریکا و اروپا قرار گرفته و کشورهای غربی تحریم هایی را علیه مسکو به اجرا گذاشته اند.