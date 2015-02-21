  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۲۷

پوتین:

تمامی فشارهای خارجی را با پاسخی مناسب جواب می‌دهیم

تمامی فشارهای خارجی را با پاسخی مناسب جواب می‌دهیم

رئیس جمهور روسیه در اظهاراتی اعلام کرد که مسکو به تمامی فشارهای خارجی وارده بر این کشور پاسخ های مناسبی می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «ولادیمیر پوتین» با بیان این مطلب در ادامه گفت: روسیه همیشه پاسخی مناسب برای هرگونه فشار خارجی پیدا می کند. 

رئیس جمهور روسیه که در جمع نظامیان این کشور به مناسبت «روز سرزمین پدری» (بزرگداشت نیروهای حاضر در ارتش) سخن می گفت در ادامه افزود: نباید کسی این توهم را داشته باشد که از لحاظ نظامی می تواند بر روسیه برتری داشته باشد یا اینکه آن را تحت فشار قرار دهد زیرا ما همیشه یک پاسخ به هنگام برای چنین مواقعی داریم. 

پوتین با اشاره به توانائی های ارتش روسیه گفت: سربازان ما ثابت کرده اند که توانایی دفاع قدرتمندانه را دارند. 

روسیه از سال گذشته تا کنون بواسطه بحران اوکراین تحت فشارهای آمریکا و اروپا قرار گرفته و کشورهای غربی تحریم هایی را علیه مسکو به اجرا گذاشته اند.

کد مطلب 2502140
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها