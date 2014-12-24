سینمای ارمنستان به ایران آمد/ نمایش پنج فیلم کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و هشتمین برنامه سینماتک پنجشنبه 4 دی به نمایش و نقد و بررسی فیلم‌های کوتاه «موچین» و «سوسک» ساخته کاوه مظاهری و «وظیفه سام»، «مثل پدر» و «پسر» ساخته سیاوش شهابی اختصاص دارد.

پس از نمایش این پنج فیلم نشست نقد و بررسی آنها با حضور کارگردانان و نیما عباسپور به عنوان منتقد برگزار می‌شود.

این برنامه پنجشنبه 4 دی از ساعت 16 در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران به نشانی خیابان آیت‌الله طالقانی، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر برگزار می‌شود.

نقد و بررسی سینمای ارمنستان در خانه هنرمندان ایران

بیست و دومین نشست پلک تهران با عنوان سینما- نگاه در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

در بیست و دومین نشست پلک تهران با عنوان سینما- نگاه دو فیلم «پایان» و «فصل‌ها» به کارگردانی آرتاوازد پلشیان به نمایش در می آید.

در این نشست که به نقد و بررسی سینمای ارمنستان اختصاص دارد، محمدرضا اصلانی و محسن خیمه دوز سخنرانی خواهند کرد.

سینمای «آرتاواز پلشیان»، فیلمساز ارمنی، جز برای دوستداران آثارش چندان شناخته نیست. او که آموزش های سینمایی خود را در میانه سال های 1963 تا 1968 درمرکز فیلم سازی VGIK (کانون فدرال سینمای دولتی شوروی) در مسکو گذرانده، هم اکنون در همین شهر زندگی و کار می‌کند. آثار او در سبک یا مکتب سینمایی مشخصی نمی‌گنجد و بیش تر نمایان گر نگره شخصی او به زندگی و جهان اطراف است؛ سینمایی در جست و جو، فیلم های او کوتاه و فشرده هستند. شاید از آن رو که نگاه او به جهان، ایجازی را در خود نهفته که گنجایش فیلم بلند را ندارد. فیلم‌های او انسان های واقعی را در صحنه ها و برش های زندگی واقعی نشان می دهند با این همه در اینجا نه واقعیت اجتماعی که واقعیت «شاعرانه» و هم از این رو واقعیت «هستی شناختی» به نمایش گذاشته می شود.

«فصل‌ها» در واقع یکی از مهم ترین فیلم‌های پلشیان است. این فیلم شعری بس زیباست که در آن به زبانی نمادین لحظات سرنوشت ساز تاریخ ارمنستان از سرآغازهای پرجوش و خروش تا دوره صنعتی به تصویر کشیده شده است. در پس این نماد پردازی که می‌توان در خلال آن بر سرگذشت مهاجرت‌های مردم ارمسنتان نیز آگاهی یافت سکانس‌های حیرت آور و فراموش نشدنی فیلم آغاز می‌شوند: آرامش دیرپا و مخاطره آمیز به قشلاق بردن رمه ها، حالت بی وزنی تن‌ها آنگاه که هر دم بر زمین زارها و رودها روان می شوند و سد و موانع را به هیچ می‌گیرند.

علاقه مندان برای حضور در این نشست می توانند چهارشنبه 3 دی از ساعت 17 به تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.