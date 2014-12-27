استان بوشهر رتبه دوم تولید خرما در کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی منوچهری ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بالایی در زمینه کشاورزی است و به عنوان قطب تولید برخی از محصولات کشاورزی شناخته می‌شود.

وی از گوجه فرنگی به عنوان یکی از محصولات مهم کشاورزی استان بوشهر نام برد و خاطرنشان ساخت: در فصل زمستان، استان بوشهر بزرگترین تولید کننده گوجه فرنگی در سطح کشوراست که محصولات تولیدی استان به دیگر استان‌ها صادر می‌شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان بوشهر همچنین به تولید انبوه محصول خرما در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: بوشهر دومین تولید کننده محصول خرما در کشور است و شهرستان دشتستان بزرگترین تولید کننده خرمای استان بوشهر است.

وی با اشاره به تولید 50 درصد از گندم استان بوشهر در شهرستان دشتستان، اذعان داشت: شهرستان دشتستان بیش از85 درصد از بذر گندم استان بوشهر را نیز تولید می‌کند.

مدیر سابق جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان نیز در این نشست از تولید سالانه 400 هزار تن انواع محصولات کشاورزی در شهرستان دشتستان خبر داد و بیان داشت: ارزش محصولات تولیدی شهرستان دشتستان برابر با 400 میلیارد تومان است.

حسین قیصری به برخی از اقدامات مدیریت خود در این شهرستان اشاره کرد و افزود: تبدیل یک‌هزار اراضی دیم به اراضی کشت آبی، اجرای 200 کیلومتر کانال آبیاری و اجرای 140کیلومتر لوله‌گذاری انتقال آب از جمله این اقدامات بوده است.

لازم به ذکر است که در این آئین، ضمن تقدیر از تلاش‌های حسین قیصری، حمید رضا جهانبخش به عنوان مدیر جدید جهاد کشاورزی دشتستان معارفه شد.