سناریوی اول کارفرمایان درباره مزد ۹۴/ افزایش حقوق جدید زیر ۲۰درصد

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی نامه ای از سوی معاون روابط کار وزارت کار برای نمایندگان کارفرمایان و کارگران ارسال شد که طی آن از آنها خواسته شده بود تا ظرف مدت مشخصی پیشنهادات و نظرات خود درباره چگونگی افزایش قدرت معیشت کارگران و همچنین مباحث مربوط به دستمزد سال ۹۴ را ارائه کنند.

نمایندگان کارگران می گویند پیشنهادهایی را در زمینه های مختلفی مانند لزوم اختصاص اعتبار از سوی دولت برای تامین وام ارزان قیمت ودیعه مسکن کارگران، پیش بینی سبدهای کالای حمایتی برای نیروی کار و همچنین تبدیل بن نقدی به کالایی آماده و در جلسه شورای عالی کار ارائه خواهند کرد.

کارفرمایان نیز اعلام کرده بودند با برگزاری نشستی در هیئت مدیره کانون عالی، در اینباره مباحثی را آماده ارائه خواهند کرد و پیشنهادات خود را با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و همچنین چگونگی مشارکت دولت در حمایت از معیشت کارگران به بحث می گذارند.

شورای عالی کار آماده نشست جدید

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست جدید شورای عالی کار در هفته آینده خبر داد و گفت: قرار است دوشنبه هفته آینده جلسه تازه ای در شورای عالی کار برگزار شود که هماهنگی های آن با نمایندگان کارگران و کارفرمایان صورت خواهد گرفت.

رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار اظهارداشت: قرار است در این نشست، گزارش رابطه بین مزد و آنالیز قیمت تمام شده کالا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در عین حال، اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان کشور در شورای عالی کار نیز در گفتگو با مهر از طراحی یک بسته پیشنهادی برای ارائه به این شورا خبر داد و گفت: پایه اصلی پیشنهاد کارفرمایان درباره افزایش دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، نرخ تورم خواهد بود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه همچنین میزان افزایش دستمزد کارمندان که به میزان ۱۴ درصد از سوی دولت تعیین شده نیز مورد توجه گروه کارفرمایی کشور است گفت: بحث این است که دولت چه کاری می تواند برای بهبود زندگی کارگران انجام دهد؟

آهنی ها با تاکید بر اینکه دولت پیش بینی کرده نرخ تورم در سال آینده کاهش خواهد یافت و حتی به سمت تک رقمی شدن نیز میل می کند خاطرنشان کرد: از مباحث مدنظر کارفرمایان در شورای عالی کار دفاع می کنیم.

پیشنهاد افزایش حقوق ۹۴ کارگران به میزان تورم

این مقام مسئول کارفرمایی کشور در اینباره که با این حساب نظر کارفرمایان برای افزایش دستمزد سال آینده کارگران زیر ۲۰ درصد خواهد بود گفت: قطعا در همین زمینه مذاکره می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه وزیر کار اعلام کرده ۲۳۶ هزارشغل در آستانه نابودی قرار دارند تاکید کرد: بنابراین دولت باید بتواند گام های موثری را به منظور بهبود معیشت نیروی کار و همچنین پایداری بنگاه های اقتصادی کشور بردارد.

عضو شورای عالی کار برخی پیشنهادهای روشن را نیز برای دولت به منظور مشارکت در ارتقاء سطح زندگی نیروی کار ارائه کرد و افزود: دولت اگر واقعا به دنبال بهبود زندگی کارگران است می تواند آنها را معاف از مالیات کند.

به گفته آهنی ها، تاکنون کارفرمایان بخشی از هزینه های درمان نیروی کار را پرداخت کرده اند؛ حال دولت بیاید و درمان را برای کارگران کشور رایگان کند. همچنین تلاش شود تا منابعی برای ایجاد مسکن ارزان قیمت کارگران تامین شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهارداشت: از سویی دولت می تواند با حذف دهک های توانمند از دریافت یارانه، منابع حاصل را برای تامین کالاهای اساسی خانوارهای کارگری اختصاص دهد.