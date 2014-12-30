38 کشته و مفقود بر اثر وقوع توفان «جانگمی» فیلیپین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، توفان شدید موسوم به «جانگمی» از روز دوشنبه مناطقی در جنوب غرب فیلیپین را درنوردید. بر اثر وقوع این توفان که با سیل و رانش زمین همراه بود تا کنون 31 نفر کشته و 7 نفر نیز مفقود شده اند.

بر این اساس توفان موسوم به «جانگمی» با سرعت 40 مایل در ساعت و همراه با بارندگی شدید موجب شکسته شدن سدها و پل ها و آوارگی هزاران نفر از ساکنان این مناطق شده است.

مرکز هواشناسی فیلیپین اعلام کرد مرکز توفان مذکور 87 مایلی شهر ایلویلو بوده و پس از عبور از مناطق مرکزی و شرقی این کشور به جزیره پالاوان حرکت کرده است.