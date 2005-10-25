كمك 300 ميليون ريالي به خانواده هاي بي بضاعت

به گزارش گروه اجتماعي "مهر" ، محمود صلاحي مدير عامل سازمان ميادين ميوه و تره بار ضمن بيان اين مطلب افزود : اين سازمان با همكاري بنياد بين اللملي غدير مركز استان تهران سبد كالاي رمضان را در شب بيست و يكم ماه رمضان بين نيازمندان توزيع نمود.

وي افزود : اين سبد حاوي نيم كيلو چاي مرغوب ، يك كيلو روغن مايع ، يك كيلو قند و يك كيلو رب گوچه فرنگي به همراه چهار كيلو ميوه به ارزش تقريبي يكصد هزار ريال بود.

مدير عامل سازمان ميادين ميوه و تره بار هدف از اين اقدام را اشاعه فرهنگ كمك به مستمندان با تاسي از حضرت امير مومنان علي (ع) عنوان كرد و افزود : مردم كشور ما همواره در كارهاي خير و كمك به نيازمندان پيشقدم هستند و اميدواريم سازمان هاي دولتي و تشكيل هاي غير دولتي نيز به اين امر اهتمام بيشتري داشته باشند.

هدايا و كمك هاي ياد شده در آسايشگاه جانبازان ثارالله، امام خميني (ره) و اعصاب و روان، آسايشگاه كهريزك، خانواده هاي تحت پوشش موسسات خيريه ، كميته امداد امام (ره ) و خانواده هاي مستضعف مناطق محروم شهر تهران و حومه توزيع شد .