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۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۶:۳۸

از سوي سازمان ميادين ميوه و تره بار صورت گرفت :

كمك 300 ميليون ريالي به خانواده هاي بي بضاعت

سازمان ميادين ميوه و تره بار و فراورده هاي كشاورزي شهرداري تهران 300 ميليون ريال به خانواده هاي بي بضاعت كمك كرد .

به گزارش گروه اجتماعي "مهر" ، محمود صلاحي مدير عامل سازمان ميادين ميوه و تره بار ضمن بيان اين مطلب افزود : اين سازمان با همكاري بنياد بين اللملي غدير مركز استان تهران سبد كالاي رمضان را در شب بيست و يكم ماه رمضان بين نيازمندان توزيع نمود.

وي افزود : اين سبد حاوي نيم كيلو چاي مرغوب ، يك كيلو روغن مايع ، يك كيلو قند و يك كيلو رب گوچه فرنگي به همراه چهار كيلو ميوه به ارزش تقريبي يكصد هزار ريال بود.

مدير عامل سازمان ميادين ميوه و تره بار هدف از اين اقدام را اشاعه فرهنگ كمك به مستمندان با تاسي از حضرت امير مومنان علي (ع) عنوان كرد و افزود : مردم كشور ما همواره در كارهاي خير و كمك به نيازمندان پيشقدم هستند و اميدواريم سازمان هاي دولتي و تشكيل هاي غير دولتي نيز به اين امر اهتمام بيشتري داشته باشند.

هدايا و كمك هاي ياد شده در آسايشگاه جانبازان ثارالله، امام خميني (ره) و اعصاب و روان، آسايشگاه كهريزك، خانواده هاي تحت پوشش موسسات خيريه ، كميته امداد امام (ره ) و خانواده هاي مستضعف مناطق محروم شهر تهران و حومه توزيع شد .

کد مطلب 245308

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