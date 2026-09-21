به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در اطلاعیه ای اعلام کرد: به مناسبت ارتحال آیت الله العظمی شبیری زنجانی،دروس حوزه علمیه قم تا پایان هفته جاری تعطیل می باشد.



متن اطلاعیه تعطیلی دروس حوزه علمیه قم به این شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم



«الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ طَیِّبِینَ ۙ یَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَیْکُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»



ضمن عرص تسلیت ارتحال فقیه اهلبیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) و مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (قدس الله سره الشریف) به اطلاع می رساند به همین مناسبت دروس حوزه علمیه قم از امروز دوشنبه ۳۰ شهریور تا پایان هفته جاری تعطیل می باشد.



مرکز مدیریت حوزه علمیه قم