فساد اخلاقی پسر ملکه دردسر ساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «پرنس اندرو» ملقب به دوک یورک، تبدیل به تیتر اول رسانه های غربی به ویژه انگلیس شده است.

دیلی تلگراف در این رابطه می نویسد: در دادگاهی در فلوریدای آمریکا پرنس اندرو، دومین فرزند پسر ملکه الیزابت دوم، متهم به فساد اخلاقی و برقراری رابطه نامشروع با یک دختر بیش از رسیدن وی به سن قانونی شد.

بر اساس اسناد موجود در این دادگاه پرنس اندرو این کار را با همکاری فردی به نام «جفری اپستین» یک بانکدار آمریکایی، که به اتهام فساد اخلاقی به 18 ماه زندان محکوم شده انجام داده است.

در این دادگاه اعلام شد که اپستین به این دختر وام های زیادی داده و موجب تغییر شرایط زندگی وی شده است.

این دختر که هم اکنون 30 سال دارد گفته است که در سن 17 سالگی مجبور به برقراری ارتباط نامشروع با پرنس اندرو در لندن، نیویورک و جزیره ای در سواحل کارائیب شده است.

خاندان سلطنتی انگلیس در پی این اعلام دست به کار شده و به سرعت اتهام فساد اخلاقی اندرو و ارتباط وی با این فرد را رد کرده است.

این خبر در حالی تکذیب می شود که در سال 2014 خبرهایی در مورد رابطه اندرو با یکی از مدل های معروف هالیوود به نام "مونیکا ژاکیچیک" از کشور کرواسی منتشر شده بود.

این برای اولین بار نیست که فرزندان و نوداگان ملکه انگلیس دردسرساز می شوند در گذشته نیز افرادی از خاندان سلطنتی از جمله هری به دلیل رفتار نامناسب مشکلاتی را برای این خاندان به وجود آورده بودند و در سال گذشته نیز پرنس چارلز متهم به فرار از مالیات شده بود.