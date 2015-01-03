اعضای کانون مداحان خراسان شمالی انتخاب شدند

حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این که سومین انتخابات کانون مداحان خراسان شمالی روز جمعه همزمان با سراسر کشور برگزار شد، افزود: این انتخابات در ۹ منطقه استان با استقرار صندوق های اخذ رای در اداره های تبلیغات اسلامی شهرستانها و مساجد و حسینیه ها صورت گرفت.

وی با بیان اینکه ۱۶۱ نفر برای حضور در کانون مداحان استان کاندید شده بودند، گفت: از این تعداد ۳۰ نفر زن و ۱۳۱ نفر مرد بودند.

حجت الاسلام روحانی نیا تعداد افراد انتخاب شده پس از شمارش آرا را ۷۲ نفر ذکر کرد و افزود: از این تعداد ۴۷ نفر عضو اصلی و ۲۵ نفر نیز علی البدل هستند که برای چهار سال عهده دار ساماندهی امور مداحان خراسان شمالی می شوند.

وی ساماندهی مداحان و شاعران آئینی اعم از تشکیل پرونده، سطح بندی و صدور کارت شناسایی را از جمله وظایف کانون مداحان ذکر کرد و یادآور شد: تعیین ضوابط و چهارچوب های مداحی و نظارت بر عملکرد تخصصی و شناسایی مداحان و شعرا، تغذیه فکری و طرح های آموزشی با هدف رشد و پرورش نیروهای مستعد و ... نیز از دیگر وظایف کانون مداحان است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی آسیب شناسی و آسیب زدایی مداحی و اشعار آئینی از نظر معنی، موثق و درست بیان شدن مطلب، لحن را از دیگر وظایف کانون مداحان استان برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حدود هزار و ۲۰۰ مداح و ذاکر اهل بیت(ع) در ایام محرم و صفر در شهرستان های هشت گانه خراسان شمالی فعالیت می کنند که از این تعداد ۹۵۸ مداح با عضویت در کانون مداحان استان ساماندهی شده اند.