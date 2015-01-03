پروازهای خارجی در زنجان افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر،محمد قاسمی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی افزود: طی نه ماهه سالجاری 43 پرواز خارجی از فرودگاه زنجان انجام گرفته که در این میان 7 هزار و 783 مسافر خارجی جابجا شده است.

وی اظهار داشت: طی این بازه زمانی 160 هزار و 270 کیلو گرم بار خارجی از فرودگاه زنجان جابجا شده است.

مدیر فرودگاه زنجان به تعداد پروازهای داخلی از فرودگاه زنجان اشاره کرد و گفت: طی نه ماهه سالجاری 161 پرواز داخلی از فرودگاه زنجان انجام گرفته و 14 هزار و 375 مسافر جابجا شده است.

قاسمی تاکید کرد: طی این بازه زمانی 99 هزار و 792 کیلو گرم بار داخلی از فرودگاه زنجان جا به جا شده است.

وی افزود: در نه ماهه سالجاری 565 پرواز غیر مسافربری اعم از آموزشی، انتظامی، امدادی و نظامی از فرودگاه زنجان انجام گرفته است.

مدیر فرودگاه زنجان به برنامه های فرودگاه درسالجاری اشاره کردو افزود: فرودگاه زنجان افزایش باند 600 متری را در دستور کار جدی خود دارد.

قاسمی تصریح کرد: فرودگاه زنجان در راستای آرامش و راحتی مسافران به سالن انتظار مسافران بسیار توجه دارد.