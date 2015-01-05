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۱۵ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۳۴

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت آیت‌الله انصاری شیرازی

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت آیت‌الله انصاری شیرازی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت عالم ربانی آیت‌الله انصاری شیرازی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رحلت عالم ربانی مرحوم آیة‌الله آقای حاج شیخ یحیی انصاری شیرازی رحمة‌الله‌علیه را به بازماندگان محترم و شاگردان و ارادتمندان این حکیم و عارف الهی تسلیت عرض می‌کنم.

عمر با برکت آن مرحوم یکسره با پارسائی و پرهیزگاری سپری شد و در خدمت علم و ترویج معارف الهی به کار رفت. طهارت قلب و سلامت نفس او مشهود همه‌ی کسانی بود که وی را از نزدیک می‌شناختند. از خداوند متعال رحمت و مغفرتش را برای روح آن مرحوم مسألت میکنم.

سیّد علی خامنه‌ای
۱۵/ دی/ ۱۳۹۳

کد مطلب 2456309

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