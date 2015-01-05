به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
رحلت عالم ربانی مرحوم آیةالله آقای حاج شیخ یحیی انصاری شیرازی رحمةاللهعلیه را به بازماندگان محترم و شاگردان و ارادتمندان این حکیم و عارف الهی تسلیت عرض میکنم.
عمر با برکت آن مرحوم یکسره با پارسائی و پرهیزگاری سپری شد و در خدمت علم و ترویج معارف الهی به کار رفت. طهارت قلب و سلامت نفس او مشهود همهی کسانی بود که وی را از نزدیک میشناختند. از خداوند متعال رحمت و مغفرتش را برای روح آن مرحوم مسألت میکنم.
سیّد علی خامنهای
۱۵/ دی/ ۱۳۹۳
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