تهیه ضامن برای دریافت وام، شگردمدیرعامل قلابی برای کلاهبرداری

به گزارش خبرگزاری مهر ، ۶ آبان ماه فردی با مراجعه به کلانتری ۱۱۸ ستارخان به مأموران اعلام کرد که توسط شرکتی بنام "جهان نما" و به بهانه تهیه ضامن بانکی مورد کلاهبرداری قرار گرفته است.



با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کلاهبرداری و به دستور شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲ تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.



اظهارات مالباخته



مالباخته پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: از طریق آگهی روزنامه، با شرکتی بنام "جهان نما" آشنا شدم که مدعی ارائه ضامن به متقاضیان دریافت وام شده بود، به دفتر این شرکت مراجعه و در آنجا با فردی حدودا ۳۵ ساله بنام "امیر آذین" آشنا شدم که از سوی منشی شرکت به عنوان مدیرعامل معرفی شده بود.



این فرد پس از شنیدن درخواست بنده در خصوص تهیه ضامن بانکی به منظور گرفتن وام ۱۰ میلیون تومانی از یکی از شعبات بانکی، عنوان داشت که باید مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت نمایم؛ من نیز که به شدت نیاز به ضامن داشتم، این پول را از طریق دستگاه خودپرداز پیش بینی شده در داخل شرکت پرداخت کرده و مقرر شد تا پس از گذشت ۲۰ روز مجددا به دفتر شرکت مراجعه و برگه ضمانت (نامه ضمانت وام بانکی) را دریافت کنم اما زمانیکه به دفتر شرکت مراجعه کردم، متوجه شدم که شرکت تعطیل شده است.



شناسایی هویت واقعی مدیرعامل شرکت



کارآگاهان با مراجعه به دفتر شرکت "جهان نما" در منطقه ستارخان و با انجام تحقیقات میدانی، اطلاع پیدا کردند که دفتر شرکت به صورت استیجاری و توسط شخصی بنام "رضا " اجاره شده اما قبل از زمان سررسید پیش بینی شده در داخل قرارداد نسبت به تخلیه آن اقدام کرده است.



در ادامه و با بررسی حساب بانکی که مالباخته نسبت به واریز پول خود به آن اقدام کرده بود نیز مشخص شد که این حساب نیز متعلق به همان " رضا. س" است که در بررسی‌های بیشتر مشخص شد که تمامی آدرس‌های ثبت شده در پرونده حساب بانکی، واهی و کذب است.



با توجه به اطلاعات به دست آمده از مشخصات "رضا" و با بهره گیری از بانک اطلاعاتی پلیس، چهره "رضا" استخراج شده و مالباخته نیز وی را بنام مدیرعامل شرکت و به هویت "امیر آذین" مورد شناسایی قرار داد.



شرکت ، فاقد مجوز رسمی



با بررسی اساسنامه "شرکت جهان نما" مشخص شد که شرکت فاقد هرگونه مجوز از سوی بانک مرکزی در خصوص هرگونه فعالیت مالی بوده و ثبت اولیهٔ شرکت نیز در زمینه معاملات ملک و خودرو می‌باشد که البته در این مورد نیز هیچگونه مجوز قانونی مراجع دولتی و قانونی، از سوی شرکت دریافت نشده و اساسا شرکت جهان نما، یک «شرکت کاغذی» است.



شناسایی ده‌ها مالباخته



با مراجعه تعداد دیگری از متقاضیان وام بانکی به محل شرکت و اطلاع از موضوع کلاهبرداری، این اشخاص به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه و عنوان داشتند که آن‌ها نیز به همین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند و بررسی اظهارات مالباختگان جدید نشان داد که از این افراد نیز و به تناسب میزان وام درخواستی آن‌ها، مبالغی بین یک الی ۶ میلیون تومان از سوی شرکت و در حقیقت از سوی مدیرعامل شرکت دریافت شده است.



دستگیری متهم



در شرایطی که هیچگونه آدرس و نشانی دقیقی از محل سکونت متهم پرونده (مدیرعامل شرکت) وجود نداشت، کارآگاهان با انجام تحققات پلیسی موفق به شناسایی محل سکونت وی در محدوده ایستگاه مترو شادمان شده اما پس از مراجعه به این محل و انجام تحقیقات بیشتر اطلاع پیدا کردند که متهم همزمان با تعطیلی شرکت، محل سکونت خود را با‌‌ همان شرایط - پیش از سررسید درج شده در اجاره نامه - تغییر داده است.



تحقیقات جهت شناسایی مخفیگاه متهم همچنان در دستور کار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داشت و سرانجام آخرین مخفیگاه "رضا. س" در منطقه ستارخان – خیابان اسد جنوبی شناسایی شد.



با شناسایی مخفیگاه متهم و اخذ دستور قضایی، کارآگاهان در ۲۵ آذرماه با ورود به مخفیگاه متهم اقدام به دستگیری متهم کردند که در زمان دستگیری، متهم به قصد فرار از دست کارآگاهان، خود را در در داخل کمد دیواری پنهان کرده بود تا کارآگاهان متوجه حضور وی در داخل منزل نشوند که با هوشیاری کارآگاهان، متهم دستگیر و به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.



اعترافات متهم



متهم پس از انتقال به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ و پس از انجام تحقیقات اولیه صراحتا به کلاهبرداری و جعل هویت اعتراف و عنوان داشت که با انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار تحت عنوان تهیه ضامن جهت دریافت وام اقدام به کلاهبرداری نموده است.



متهم در اعترافاتش عنوان داشت که با قسمتی از پول‌های بدست آمده از کلاهبرداری‌های خود اقدام به خرید یک دستگاه خودرو سواری زانتیا نموده است؛ بلافاصله دستور توقیف خودرو از سوی مقام قضایی صادر اما کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که خودرو زانتیا - زمانیکه در اختیار پدر متهم قرار داشت - یک روز پس از دستگیری متهم، سرقت شده است که بلافاصله مشخصات خودرو زانتیا در سیستم جامع پلیس آگاهی ثبت و خودرو نیز پس از گذشت چند روز، توسط پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ کشف و توقیف شد.



سرهنگ کارآگاه داوود مرادی، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، در ادامه با اشاره به شناسایی متهم از سوی شکات پرونده گفت: با توجه به شناسایی متهم از سوی شکات، اعتراف صریح متهم به کلاهبرداری و دیگر دلایل و مدارک بدست آمده، متهم با قرار قانونی و جهت شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است؛ از کلیه شکات و مالباختگانی که با این شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می‌شود تا برای شناسایی متهم و طرح و پیگیری شکایت خود به نشانی پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان آزادی – خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند .