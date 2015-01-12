مطالبه گری وظیفه اصلی رسانه است

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد امیری نژاد یک شنبه شب در همایش سالروز تاسیس بسیج رسانه فارس تاکید کرد: توسعه روحیه امید و نشاط در جامعه بزرگترین وظیفه رسانه ها است که باید به آن توجه ای داشته باشند.

وی افزود: امروز تمامی کفر در مقابل نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته و با توجه به اینکه خبرگزاری ها نقش بسیار مهمی در مقابل با این تهاجم دارند نقش آنها پر رنگ تر است

رئیس بسیج رسانه فارس تاکید کرد: دمیدن روح امید و نشاط در جامعه به معنی نبود نقد نیست بلکه باید نقد منصفانه به همراه راهکار ارائه شود.

امیری نژاد با اشاره به اینکه مباحث فرهنگی نباید در جامعه کم رنگ شود، گفت: همراهی مردم و مسئولین بسیار با ارزش است و در این میان رسانه ها باید تحقق سخنان مقام معظم رهبری را از مسئولین پیگیر باشند زیرا در این خصوص مردم در 9 دی نشان دادند که از مسئولین جلوتر حرکت می کنند.

وی ادامه داد: در خصوص تحقق شعار سال جاری باید کارگروه ویژه در استان فارس تشکیل شود و رسانه های نیز فعالیت های مدیران استان را پیگیری کنند.

امیری نژاد افزود: تعامل و تعادل را باید ملاک قرار داد اما فرصت سوزی ها را نباید نادیده گرفت.

وی تاکید کرد: کانون بسیج رسانه شیراز در سال جاری با راه اندازی انجمن های مختلف آموزشی و تخصصی در کنار رسانه های فارس قرار خواهد داشت.

رئیس بسیج رسانه فارس با بیان اینکه توسعه استان باید مد نظر قرار داده شود یادآور شد: امروز بسیج رسانه به عنوان یک همراه فعالیت های خود را توسعه داده و در این میان در کنار رسانه های استان باید بیش از گذشته به ظرفیت های فارس توجه شود.

در ادامه این مراسم سر دبیر خبرگزاری ایسنا فارس نیز گفت: امروزه علی رغم تمام تلاش و شایستگی همکاران در عرصه مطبوعات فارس،درموضوع آسیب شناسی وانتشار اخبار و جریان سازی عملکرد ضعیفی داشته ایم که این مهم نیازمند آموزش وکیفی بخشی در عرصه مطبوعات استان است.

علی محمد پشوتن تصریح کرد: امروزه جامعه نیاز دارد تلاشگران عرصه مطبوعات با تفکر بسیجی خود دغدغه های جامعه ومطالبات خود را از مسئولان تغییر دهند تا بتوانیم با توجه به رسالتی که بر دوش داریم به نتیجه برسد.

وی افزود:دراستان فارس تاکنون جریان سازی خبری از سوی خبرنگاران برای پیشبرد اهداف نظام صورت نپذیرفته که بسیج رسانه استان باید در این زمینه وارد شود وبا برگزاری آموزش های خبرنگاری به این مهم تاکید داشته باشد.

در ادامه این مراسم سرپرست خبرگزاری شبستان در فارس نیز گفت: بسیج رسانه نیازمند ایثار و ابتکار است.

حجت الاسلام غلامحسین نیازی با تاکید بر تهدیدات دشمن در عرصه جنگ نرم افزود: امروزه بسیج رسانه نیاز دارد با آموزش های علمی اعضا بسیج رسانه را آموزش بدهد تا بتوانید با اطلاع رسانی دقیق جامعه را از تهدیدات دشمن آگاه سازد.

وی با تاکید بر اینکه خبرنگاران پیامبران خبریاب هستند یادآور شد:بسیج رسانه همانند چتر گسترده وحدت است که باید با توجه به گستردگی آن جامعه را از آگاه سازد وبا تهدیدات دشمن از طریق جنگ نرم مقابله کند.

سرپرست خبرگزاری فارس نیز در ادامه با توجه به نقش رسانه در مطالبه گری خود از مسئولین نیز گفت:خاموش ماندن رسانه ها و جنبش های دانشجویی در خصوص مطالبه گری برای رفع مشکلات جامعه باعث شده که انگیزه مدیریتی در بین مسئولات ارتقا یابد.

عزیز الله قهرمانی اضافه کرد:امروزه باید بپذیرم که فعال نبودن خبرنگاران در عرصه مطبوعات باعث شده که آمار مبالغ اختلاس در جامعه افزایش یابد که این امر بیانگر کم کاری خبرنگاران در امر مطالبه گری از مسئولین است.

وی با بان اینکه هم اکنون اینجانب با داشتن چندین مسئولیت باید قبول کنم که کوتاهی کرده ام ونتوانسته ام بررسالت اصلی خود تلاش مضاعفی داشته باشم.

در ادامه دبیر عکس روزنامه سبحان به تلاش و فعالیت همه جانبه بسیج رسانه اشاره داشت و گفت: امروزه در تمامی نقاط استان نام بسیج رسانه همواره شنیده می شود که این امر گواه فعالیت های این نهاد مردمی است.

عباس امیری بسیج رسانه را توانمند دانست و از اعضا بسیج رسانه خواست با تفکر بسیجی گونه تلاش کنیم تا با توجه بر رسالت واقعی خود فعالیت کنند.