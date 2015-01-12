به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس که شنبه شب برگزار شد آیین نامه انضباطی باشگاه پرسپولیس اصلاح شد که البته سایت باشگاه به صورت کلی به این موضوع اشاره کرد. با این حال به روز کردن قوانین انضباطی پرسپولیس دست مسئولان باشگاه را برای برخورد با تخلفات احتمالی بازیکنان و اعضای کادر فنی بازتر می‌گذارد.

مهدی خواجه وند سخنگوی باشگاه پرسپولیس در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: از قبل روی آیین نامه جدید کار کرده بودیم. بعد از بررسی و مقایسه آیین نامه باشگاه پرسپولیس با چند باشگاه معتبر، آنرا اصلاح و به روز کردیم.

وی افزود: گاهی اتفاقی رخ می‌داد که مجازات منطبق بر عمل انجام شده نبود. ما با اضافه کردن مواد و بندهای جدید تا جای ممکن قوانین را اصلاح کردیم.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: به عنوان مثال بعضی از اعمال ارتکابی هم وجود داشت که مجازات آن در آیین نامه پیش بینی نشده بود که با قوانین جدید برای آنها پیش بینی‌های لازم دیده شده است.