  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۲۷

تقلید سرخپوشان از باشگاه‌های مطرح؛

قوانین انضباطی پرسپولیس سخت‌گیرانه‌تر شد

قوانین انضباطی پرسپولیس سخت‌گیرانه‌تر شد

بعد از اصلاح آیین نامه انضباطی باشگاه پرسپولیس و تصویب مواد جدید این آیین نامه، جدید به نظر می‌رسد قوانین انضباطی سخت‌تری در انتظار بازیکنان پرسپولیس باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس که شنبه شب برگزار شد آیین نامه انضباطی باشگاه پرسپولیس اصلاح شد که البته سایت باشگاه به صورت کلی به این موضوع اشاره کرد. با این حال به روز کردن قوانین انضباطی پرسپولیس دست مسئولان باشگاه را برای برخورد با تخلفات احتمالی بازیکنان و اعضای کادر فنی بازتر می‌گذارد.

مهدی خواجه وند سخنگوی باشگاه پرسپولیس در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: از قبل روی آیین نامه جدید کار کرده بودیم. بعد از بررسی و مقایسه آیین نامه باشگاه پرسپولیس با چند باشگاه معتبر، آنرا اصلاح و به روز کردیم.

وی افزود: گاهی اتفاقی رخ می‌داد که مجازات منطبق بر عمل انجام شده نبود. ما با اضافه کردن مواد و بندهای جدید تا جای ممکن قوانین را اصلاح کردیم.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: به عنوان مثال بعضی از اعمال ارتکابی هم وجود داشت که مجازات آن در آیین نامه پیش بینی نشده بود که با قوانین جدید برای آنها پیش بینی‌های لازم دیده شده است.

کد مطلب 2463179

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها