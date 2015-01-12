من الان باید در حلب و موصل باشم/ سوریه در 27 فریم

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاهی از عکس های حسن قائدی با عنوان «عملیات درعا» در گالری ممیز خانه هنرمندان ایران به نمایش درآمده است که این نمایشگاه بخشی از نمایشگاه بزرگ «10 روز با عکاسان ایران» است که شامگاه گذشته یکشنبه 21 دی ماه در این محل گشایش یافت.

حسن قائدی که از جمله معدود عکاسانی است که جنگ سوریه را به تصویر کشیده است، درباره آثاری که در گالری ممیز به نمایش گذاشته است به خبرنگار تجسمی مهر توضیح داد: در گالری ممیز خانه هنرمندان، نمایشگاهی از عکس های مربوط به انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس در قالب برنامه «10 روز با عکاسان ایران» به نمایش گذاشته شده است که بخش بزرگی از آن در اختیار عکس های «عملیات درعا» قرار داده شده است، این عکس ها مربوط به عملیاتی به همین نام است که سال گذشته در سوریه رخ داد و من در همراهی با ارتش سوریه آن را عکاسی کردم.

وی افزود: این عکس ها همه سیاه و سفید و در ابعاد مختلفی ارائه شده است که به جز 5 یا 6 قطعه آن، مابقی برای اولین بار به نمایش درمی آید.

قائدی درباره امکان عکاسی از نیروهای جبهه مقابل در این عملیات با توجه به فاصله نزدیک این دو جبهه بیان کرد: این امکان معمولاً در جنگ ها وجود ندارد ولی از مجروحان و کشته شده های جبهه مقابل ارتش سوریه عکاسی کرده ام.

حسن قائدی درباره چگونگی انتخاب این تعداد عکس بیان کرد: هزاران فریم عکس در طول چهار بار سفر به سوریه و عکاسی از جنگ این کشور دارم که تعداد 27 قطعه از آنها را برای این نمایشگاه انتخاب کردم.

وی افزود: هدفم این بود که با نمایش عکس های کمتر و مفیدتر در نمایشگاه بزرگ «ده روز با عکاسان ایران»، فرصت خوبی برای بهتر دیده شدن آنها را فراهم کنم.

این عکاس خبری یادآور شد: عکس های من از سوریه شامل سه بخش جنگ، زندگی در کنار جنگ و حمص بعد از آزادی است که در این نمایشگاه تنها تعدادی از آنها را شاهد هستید.

او با بیان این که از معدود عکاسانی بوده است که جنگ سوریه را عکاسی کرده است، اظهار کرد: من در منطقه عملیاتی درعا تنها بودم چون سایر خبرنگاران و عکاسان دنیا که بنا بر سیاست ها و ذائقه مخاطبانشان علاقه ای به عکاسی از سوریه تا این اندازه ندارند و بنابراین چون عکس هایشان از این موضوع فروش ندارد، عکاس هم اعزام نمی کنند.

وی افزود: با این حال تعدادی از عکس های زندگی مردم سوریه در جنگ را که در یکی از سایت ها به نمایش گذاشته بودم، بازخوردهای خوبی از سوی عکاسان آژانس های معتبر دنیا از جمله «سون» داشت و در پیام‌هایشان اعلام کرده بودند که از دیدن و انعکاس شادی و زندگی مردم سوریه و جنبه مثبت این ماجرا خوشحالند و این نشان می دهد که مردم سوریه با دولتشان همراه هستند.

این عکاس در بخش پایانی سخنانش تصریح کرد: من اکنون نباید در ایران باشم، باید در حلب، موصل و دیگر مناطق بحرانی باشم که عکاسی کنم اما متأسفانه این شرایط وجود ندارد و مسئولان هم تنها وعده می دهند.

نمایشگاه عکس های حسن قائدی با عنوان «عملیات درعا» ششمین نمایشگاه انفرادی عکس های او محسوب می شود که نزدیکی با سوژه و همراهی شانه به شانه در میدان نبرد از جمله ویژگی های عکس های او در این نمایشگاه است که تعدادی از آنها در خانه هنرمندان ایران به نمایش درآمده است.