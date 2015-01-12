۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۵۳

دولت فرانسه جلسه بحران تشکیل می‌دهد

یک روز بعد از راهپیمایی پاریس و شهرهای دیگر فرانسه، دولت این کشور برای بررسی وضعیت امنیتی جلسه بحران تشکیل می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، در جلسه امروز که با ریاست فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه و وزرای کابینه برگزار می‌شود، قرار است درباره حمله هفته گذشته به نشریه فکاهی شارلی ابدو و گروگان‌گیری در یک فروشگاه ویژه یهودیان بحث شود.

نیروهای امنیتی فرانسه با این انتقاد مواجه هستند که چطور شبه‌نظامیان شناخته شده توانستند چنین حملاتی را در پاریس ساماندهی کنند.

در مجموع سه حادثه حمله به نشریه طنز شارلی ابدو، گروگان‌گیری در فروشگاه مخصوص یهودیان و حمله به یک مامور پلیس در مجموع ۱۷ نفر کشته شدند.

