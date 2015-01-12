کارگر و کارفرما باید خود را مکمل یکدیگر بدانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کار، تعاون و رفاه اجتماعی هرمزگان، محمد علی سلیمی در خصوص جزئیات بازنشستگی شغل خبرنگاری بعنوان شغل سخت و زیان آور گفت: با توجه به اینكه خبرنگاری جزو مشاغل سخت محسوب می شود کسانی که ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب دارای سابقه بیمه با عنوان خبرنگار باشند، بدون شرط سنی می توانند با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شوند.

وی از تشکیلات کارگری به عنوان نمایندگان اصلی و قانونی کارگران نام برد و گفت: تشكیلات باید مطالبات قانونی كارگران را در یک شرایط منطقی و از طریق تعامل سازنده با کارفرمایان و دولت پیگیری کنند.

افزود: باید فضایی ایجاد شود که کارگر و کارفرما خود را مقابل یکدیگر نبینند بلکه همدیگر را مکمل و در کنار هم بدانند.

وی بیان داشت: به منظور حل مشكلات، باید كارها طبقه بندی و با حضور مدیران مرتبط در جهت رفع عملی آنها تلاش شود و ما مدیران به عنوان خدمتگزاران قشر كارگر، پیگیر مسایل مربوط به آنان هستیم.

مدیركل تعاون، كار ورفاه اجتماعی هرمزگان در ادامه بر رعایت اصل سه جانبه گرایی تاكید و اضافه كرد: با توجه به اینکه اصل سه جانبه گرایی در قانون کار نیز لحاظ شده و دولت، کارفرمایان و کارگران در موارد بسیاری دارای منافع مشترک هستند، نمی‌‏توان نقش هر یك از طرفین را نادیده گرفت و اصل سه جانبه‌‏گرایی باید در تمامی مسائل مرتبط با كار و تولید و رابطه كارگر و كارفرما و منافع مشترك آنها رعایت شود.

سلیمی در خصوص جزئیات بازنشستگی شغل خبرنگاری بعنوان شغل سخت و زیان آور نیز اظهارکرد: با توجه به اینكه خبرنگاری جزو مشاغل سخت محسوب می شود کسانی که ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب دارای سابقه بیمه با عنوان خبرنگار باشند، بدون شرط سنی می توانند با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شوند اما باید توجه داشته باشند كه برای استفاده از این مزایا بایدتابع قانون كار بوده و رابطه كارگری و كارفرمایی و پرداخت حق بیمه از این طریق نیز رعایت شده باشد.