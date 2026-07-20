به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، این تغییرات بالقوه مضر برای مغز در تالاموس، مرکز عصبی پردازش اطلاعات و تنظیم خواب، هوشیاری و آگاهی، رخ داده است.

«اسمی اسرز»، محقق موسسه سلامت جهانی بارسلونا در اسپانیا و یکی از نویسندگان این مطالعه، گفت: «مطالعات آینده باید بررسی کنند که آیا قرار گرفتن در معرض گرما در اوایل زندگی به اختلالات عصبی-رشدی کمک می‌کند و آیا تغییر در رشد تالاموس می‌تواند به توضیح این ارتباطات کمک کند یا خیر.»

مطالعه تیم او شامل داده‌های مربوط به ۳۲۵۱ کودک هلندی بود. همه آنها بخشی از یک مطالعه طولانی مدت بودند که از سال ۲۰۰۲ آغاز شد و رشد، سلامت و تکامل آنها را از رحم تا بزرگسالی پیگیری کرد.

«لورا گرانس»، نویسنده‌ی اصلی مقاله و محقق موسسه‌ی بارسلونا، توضیح داد: «ما می‌خواستیم بررسی کنیم که آیا قرار گرفتن در معرض گرما یا سرما از زمان لقاح تا ۸.۵ سالگی با تغییرات رشد مغز در اواخر دوران کودکی و نوجوانی مرتبط است یا خیر، و دوره‌هایی را که مغز بیشترین آسیب‌پذیری را دارد، شناسایی کنیم.»

تیم تحقیق از یک «مدل اقلیمی» ویژه استفاده کرد که دمای هفتگی فضای باز را در طول دوران بارداری هر کودک و همچنین تخمین دمای ماهانه را در دوران نوزادی و تا ۸.۵ سالگی ردیابی می‌کرد.

سپس آنها این افزایش و کاهش دما را با هرگونه تغییر مشاهده شده در ۱۱ مرکز مختلف مغز مقایسه کردند. آنها به ویژه اسکن‌های مغزی MRI گرفته شده از هر کودک در سنین ۱۰ و ۱۴ سال را بررسی کردند.

تیم اسپانیایی دریافت که تنها حجم تالاموس به نظر می‌رسد با قرار گرفتن در معرض گرمای زیاد در دوران بارداری یا نوزادی مرتبط باشد.

طبق توضیح محققان، تالاموس در اوایل بارداری بسیار رشد می‌کند و به خون‌رسانی قوی نیاز دارد، که ممکن است آن را به ویژه در برابر دماهای بالاتر آسیب‌پذیر کند. محققان گفتند که قرار گرفتن در معرض روزهای گرم ممکن است بر جریان خون به جفت و/یا جنین تأثیر بگذارد.

به طور خاص، قرار گرفتن جنین و نوزاد در معرض دمای متوسط ماهانه حدود ۲۱ درجه سانتیگراد (میانگین در طول روز و شب) با رشد کندتر تالاموس بین ۹ تا ۱۵ سالگی مرتبط بود، در مقایسه با کودکانی که در همان مراحل رشد در معرض دمای ماهانه به طور متوسط ۱۲.۵درجه سانتیگراد قرار گرفته بودند.

نویسندگان این نظریه را مطرح می‌کنند که روزهای گرم ممکن است سطح هورمون استرس مادر را افزایش دهد، در عین حال توانایی جفت را برای محافظت از جنین در برابر این تغییرات هورمونی محدود کند.

گرمای زیاد همچنین ممکن است فعالیت انتقال‌دهنده عصبی سروتونین را مختل کند. این پیام‌رسان شیمیایی به ایجاد ارتباط بین تالاموس جنین/نوزاد و قشر مغز کمک می‌کند.

همه این موارد می‌تواند سال‌ها بعد بر رشد عصبی کودک تأثیر بگذارد، زیرا طبق بیانیه خبری مؤسسه، رشد کُند تالاموس با بروز علائم رفتاری در دوران نوجوانی، از جمله رفتارهای پرخاشگرانه و قانون‌شکنی مرتبط بوده است.

با این حال، هیچ ارتباطی بین رشد کُند تالاموس و عملکرد شناختی مشاهده نشد.

یافته‌های جدید ممکن است ارزشمند باشند، زیرا گرمایش جهانی موج‌های گرمایی شدیدتر و طولانی‌تری را در سراسر جهان ایجاد می‌کند.

به گفته محققان: «با افزایش مداوم دمای جهانی، کاهش قرار گرفتن در معرض گرما در دوران بارداری و اوایل نوزادی می‌تواند نقش مهمی در محافظت از رشد مغز کودکان داشته باشد.»