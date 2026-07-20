رجزخوانی پوچ ترامپ؛ ادعای مضحک کنترل تنگه هرمز و نابودی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تازه‌ترین اظهارات تهاجمی خود، با ادبیاتی که بازتاب‌دهنده سرخوردگی واشنگتن از ناکامی در برابر محور مقاومت است، مدعی شد که ارتش آمریکا ضربات سختی به ایران وارد کرده است.

ترامپ در حالی مدعی «نابودی کامل» توانمندی‌های ایران شده که واقعیت‌های میدانی در منطقه خلاف این ادعاهای پوچ را نشان می‌دهد.

وی با گستاخی تمام مدعی شد که واشنگتن تنگه هرمز را کنترل می‌کند؛ ادعایی که تنها در فضای مجازی و میان حامیان جنگ‌طلب او خریدار دارد و با حاکمیت قاطع ایران بر آب‌های سرزمینی‌اش در تضاد آشکار است.

ترامپ با ادعای اینکه ایران متحمل آسیب در حملات آمریکا شده است ، بار دیگر موضوع برنامه صلح آمیز هسته ای ایران را به میان آورد.

ترامپ بدون اشاره به تداوم حملات موشکی ایران به پایگاه‌های این کشور در منطقه با ادعای اینکه ایران شاید برخی موشک‌ها و پهپادها را داشته باشد در این حال سعی کرد آن را کم اهمیت نشان دهد و در توجیه این ادعا گفت: تعداد آنها زیاد نیست.!

ترامپ همچنین درباره تعداد نظامیان کشته شده در حملات تلافی جویانه ایران گفت: فکر می‌کردیم دو نفر [نیروی نظامی آمریکا] در حملات ایران کشته شده‌اند، اما سه نفر بودند!

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که گزارش‌های میدانی از شکست‌های پیاپی پایگاه‌های آمریکا در منطقه حکایت دارد.

به نظر می‌رسد ترامپ با این لاف‌زنی‌ها، تلاش دارد بر ناتوانی ارتش آمریکا در برابر حملات پهپادی و موشکی ایران سرپوش بگذارد.

تکرار واژگانی چون «نابود می‌کنیم» نشان می‌دهد که دستگاه دیپلماسی و نظامی آمریکا بیش از آنکه به دنبال راهکار باشد، در چنبره توهمات خودساخته گرفتار شده است.