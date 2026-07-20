رژیم غذایی سالم با معکوس شدن خطر زوال عقل مرتبط است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، این مطالعه نشان داد که پیروی از یک رژیم غذایی ضد التهابی با کاهش خطر زوال عقل در افرادی که مبتلا به آسیبشناسی آلزایمر، آسیب فیزیکی به مغز که باعث بیماری آلزایمر میشود، و افرادی که در معرض خطر بیشتری هستند، مرتبط است.
یک رژیم غذایی ضد التهابی بر غذاهای کامل و فرآوری نشده مانند میوهها، سبزیجات، ماهیهای چرب، آجیل و روغنهای سالم تمرکز دارد، در حالی که غذاهایی را که نشان داده شده است باعث التهاب میشوند، مانند کربوهیدراتهای تصفیه شده، شکر افزوده و گوشت قرمز، حذف میکند.
«بریتانی آردنو»، مدیر ارتباطات میدانی انجمن آلزایمر، گفت: «پیروی از یک برنامه سبک زندگی ساختارمند با تمرکز بر تغذیه سالم، ورزش بدنی، تعامل شناختی و نظارت بر سلامت، تفکر و حافظه را بهبود میبخشد.»
وی افزود: « ایجاد تغییرات در سبک زندگی از طریق رژیم غذایی و ورزش، مانع از کاهش عملکرد مغز، آنطور که معمولاً با افزایش سن اتفاق میافتد، میشود.»
آردنو به مزایای پیروی از رژیم غذایی مدیترانهای اشاره کرد، که نوعی رژیم غذایی ضدالتهابی است که از دستور العملهای کشورهای هممرز با دریای مدیترانه الهام میگیرد.
در یک مطالعه، در خانههای سالمندان محلی و مراکز مراقبت از سالمندان، مراقبان به بیماران مبتلا به زوال عقل رژیمهای غذایی ضدالتهاب ارائه دادند. اثرات مثبت آن فوری بوده است.
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