به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتنپست به نقل از یک مقام آگاه آمریکایی مدعی شد که آمریکا در حال برنامهریزی برای جنگی گستردهتر علیه ایران است.
بر اساس این ادعا، وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) همزمان در حال افزایش تعداد هواپیماهای نظامی خود در منطقه است.
این مقام آمریکایی جزئیات بیشتری درباره زمان، ابعاد یا اهداف این برنامه ادعایی ارائه نکرده است.
ادعای این رسانه آمریکایی در حالی مطرح شده است که نیروهای مسلح ایران طی روزهای گذشته با انجام عملیاتهای جداگانه، ضربات مهلکی به دشمن آمریکایی وارد کردهاند.
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