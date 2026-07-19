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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۵

واشنگتن پست:

آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای جنگی گسترده‌ علیه ایران است

آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای جنگی گسترده‌ علیه ایران است

روزنامه واشنگتن‌پست به نقل از یک مقام آگاه آمریکایی مدعی شد: واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای گسترش دامنه جنگ علیه ایران است و پنتاگون نیز درحال افزایش شمار هواپیماهای نظامی خود در منطقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن‌پست به نقل از یک مقام آگاه آمریکایی مدعی شد که آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای جنگی گسترده‌تر علیه ایران است.

بر اساس این ادعا، وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) هم‌زمان در حال افزایش تعداد هواپیماهای نظامی خود در منطقه است.

این مقام آمریکایی جزئیات بیشتری درباره زمان، ابعاد یا اهداف این برنامه ادعایی ارائه نکرده است.

ادعای این رسانه آمریکایی در حالی مطرح شده است که نیروهای مسلح ایران طی روزهای گذشته با انجام عملیات‌های جداگانه، ضربات مهلکی به دشمن آمریکایی وارد کرده‌اند.

کد مطلب 6893034

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