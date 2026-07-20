دود سیگار باعث کاهش کیفیت خواب کودکان می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، تحقیقات قبلی، قرار گرفتن در معرض دود سیگار محیطی را با میزان بالاتر خروپف، بیخوابی و اختلالات تنفسی خواب مرتبط میدانستند، اما بسیاری از این مطالعات عمدتاً بر گزارشهای والدین یا نظارت خانگی متکی بودند.
محققان بررسی آزمایشگاهی خواب شبانه را با یک نشانگر بیولوژیکی قرار گرفتن در معرض دود دخانیات ترکیب کردند و مستقیماً رابطه بین قرار گرفتن در معرض دود سیگار محیطی و خواب کودکان را اندازهگیری کردند.
این مطالعه ۳۰ کودک ۱ تا ۱۲ ساله را که به دلیل علائمی از جمله خروپف، آپنه انسدادی خواب و سایر شکایات خواب مرتبط با تنفس به آزمایشگاه خواب ارجاع داده شده بودند، بررسی کرد. تقریباً نیمی از آنها در خانوادههایی زندگی میکردند که حداقل یکی از والدین آنها سیگار میکشید.
محققان یک مطالعه خواب شبانه معروف به پلیسومنوگرافی را که فعالیت مغز، تنفس، ضربان قلب، سطح اکسیژن و سایر عملکردهای بدن را در طول خواب اندازهگیری میکند، با پرسشنامههای والدین و آزمایشهای ادرار که کوتینین، یک محصول جانبی نیکوتین که به عنوان یک نشانگر عینی قرار گرفتن در معرض دود تنباکو عمل میکند، اندازهگیری میکند، ترکیب کردند.
نتایج، رابطه واضحی بین دوز و پاسخ نشان داد. هرچه سطح کوتینین کودک بالاتر باشد، بازده خواب کودک کمتر و کل زمان خواب کوتاهتر است. کودکانی که در معرض دود سیگار قرار دارند، شاخص برانگیختگی ۶۷٪ بالاتری نیز دارند، به این معنی که خواب آنها در طول شب بیشتر قطع میشود.
جالب اینجاست که محققان مشاهده نکردند که دود سیگار باعث تشدید آپنه انسدادی خواب در بین کودکان مورد مطالعه میشود. آپنه خواب اختلالی است که در آن تنفس در طول خواب به طور مکرر متوقف میشود یا کاهش مییابد، که اغلب به دلیل مسدود شدن راه هوایی است. محققان معتقد بودند که دود سیگار باعث تحریک و التهاب راههای هوایی میشود و به طور بالقوه مشکلات تنفسی در طول خواب را شدیدتر میکند.
در عوض، به نظر میرسید که دود سیگار، باعث تکه تکه شدن خواب کودکان و بیدار شدنهای مکرر میشود.
به گفته محققان: «نکته نگرانکننده این است که دود بیرون از اتاق کودکان نمیماند. حتی وقتی والدین متقاعد میشوند که «با احتیاط سیگار میکشند»، منجر به بیدار شدنهای بیشتر، خواب عمیق کمتر و فرصتهای کمتر برای استراحت واقعی کودک میشود.»
تیم تحقیق خاطرنشان کرد که خواب تکهتکه در دوران کودکی با اختلالات کمبود توجه، مشکلات یادگیری و چاقی مرتبط بوده است.
محققان از والدین خواستند که خانههای عاری از سیگار را حفظ کنند و تأکید کردند که کاهش قرار گرفتن کودکان در معرض دود دخانیات یک اقدام پیشگیرانه ساده با مزایای مهم برای خواب، رشد و عملکرد روزانه است.
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