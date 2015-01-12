پرونده «وطن امروز» به دادگاه ارجاع داده شد/ صدور مجوز ۴۷ رسانه جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مورخ ۹۳/۱۰/۲۲ هیأت نظارت برمطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن ۳۴ نشریه و ۱۳ پایگاه اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند.
همچنین در این جلسه، گزارش دبیرخانه هیأت از مطالب منتشره در مطبوعات، خبرگزاریها و سایتهای خبری در طول یک هفته گذشته (جمعاً ۹ مورد) بررسی و تصمیمات زیر اتخاذ شد؛
۱- تذکر به خبرگزاری خبرآنلاین بابت درج مطلبی که تضعیف نیروهای مسلح را در پی دارد. (مصداق بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۲- تذکر به روزنامه «وطنامروز» بابت توهین به رئیس جمهور از طریق درج کاریکاتور (مصداق بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۳- تذکر به روزنامه «وطنامروز» بابت تیتر اولی که در تخریب رابطه با همسایگان و در مغایرت با مصوبات شورای عالی امنیت ملّی است. همچنین مقرر شد پرونده این روزنامه به دادگاه ارجاع شود.
۴- تذکر به هفتهنامه ۹ دی بابت درج مطلبی با عنوان «قبض ید ولی، با اشتباهات خواص» (مصداق بندهای ۸ و ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۵- تذکر به روزنامه قانون بابت درج طنزی که در تخریب رابطه با همسایگان و در مغایرت با مصوبات شورای عالی امنیت ملّی است.
جدول رسانههایی که در جلسه امروز مجوز نشر گرفتند به شرح زیر است؛
ردیف
نام نشریه
صاحب امتیاز
مدیر مسوول
گستره توزیع
ترتیب انتشار
۱
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نیریمیز
نوبخت نیری - حسین
نوبخت نیری - حسین
_____
_____
۲
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اوج
احمدی – سید اسماعیل
احمدی – سید اسماعیل
_____
_____
۳
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی حافظون
موسسه تسنیم قرآن و عترت استان گیلان
اسماعیل پور چیرانی- حسن
_____
_____
۴
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی محیط زیست، آلودگی و حفاظت
دانشگاه پیام نور
اسراری - الهام
_____
_____
۵
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی گل رامیان
بای - راحله
بای - راحله
_____
_____
۶
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی چلپا
نوروزی - ناصر
نوروزی - ناصر
_____
_____
۷
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سیب و سوران
شهرکی - مریم
شهرکی - مریم
_____
_____
۸
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نسیم دلفو
رحمتیان - بتول
رحمتیان - بتول
_____
_____
۹
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سبلان ما
روح نواز - مهین
روح نواز - مهین
_____
_____
۱۰
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی عصر خودرو
فرمانی - شهرام
فرمانی - شهرام
_____
_____
۱۱
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شاخه طوبی
عرب - سمانه
عرب - سمانه
_____
_____
۱۲
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خوبان خبر
برجسته - سجاد
برجسته - سجاد
_____
_____
۱۳
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی تهران خبر
حامد مقدم رافتی - احسان
حامد مقدم رافتی - احسان
_____
_____
۱۴
سرای امید
اردهالی – سید حامد
اردهالی – سید حامد
سراسری
ماهنامه
۱۵
کشاورزی محور توسعه
علامه - عبدالرسول
علامه - عبدالرسول
سراسری
فصلنامه
۱۶
رهیافت های کاربردی در علوم کشاورزی
عزیزی - الهام
عزیزی - الهام
سراسری
فصلنامه
۱۷
نور منظر
اسماعیلی قیوم آبادی - کیوان
اسماعیلی قیوم آبادی - کیوان
سراسری
فصلنامه
۱۸
طب و صنعت حمل و نقل
نادری - نادیه
نادری - نادیه
سراسری
فصلنامه
۱۹
حدیث مانایی
اهرامی - هومن
اهرامی - هومن
تهران
فصلنامه
۲۰
کاشت دندان
کاظمی - محمود
کاظمی - محمود
سراسری
فصلنامه
۲۱
پیشرفت در ریاضی
حری - محمد
حری - محمد
سراسری
فصلنامه
۲۲
صبح لنجان
شورای اسلامی شهرستان لنجان
امینی باغبادرانی – حجت الله
لنجان
(محلی اصفهان)
هفته نامه
۲۳
خانه و خودرو
حسن زاده - نفیسه
حسن زاده - نفیسه
تهران
ماهنامه
۲۴
آفتاب آستارا
ناصری زارع - پیمان
ناصری زارع - پیمان
آستارا
(محلی گیلان)
ماهنامه
۲۵
شوشتر نامه
نارنج پور - مجتبی
نارنج پور - مجتبی
شوشتر
(محلی خوزستان)
هفته نامه
۲۶
آئینه ملکان
نوری - مهدی
نوری - مهدی
ملکان
(محلی آذربایجان شرقی)
ماهنامه
۲۷
Applied Food Biotechnology
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
حاجی فرجی - مجید
سراسری
فصلنامه
۲۸
آروین هفت شهر
منوچهری راوری – محمد رضا
منوچهری راوری – محمد رضا
سراسری
فصلنامه
۲۹
آمادانا
نور بار - علی
نور بار - علی
منطقه ای
(ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان)
هفته نامه
۳۰
Journal Of Applied Chemometrics
نیازی - علی
نیازی - علی
سراسری
فصلنامه
۳۱
پویش راهبردی
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام – کمیته زنان و جوانان
بروجردی - لیلی
سراسری
فصلنامه
۳۲
اسلام و پژوهش های روانشناختی
زارعان – محمد جواد
زارعان – محمد جواد
سراسری
فصلنامه
۳۳
ربع رشیدی
رحمانی کهنمویی - جعفر
رحمانی کهنمویی - جعفر
منطقه ای
(آذربایجانشرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان)
ماهنامه
۳۴
پارپاق
گرامی عباس آباد - وحید
گرامی عباس آباد - وحید
آذربایجان شرقی
ماهنامه
۳۵
آفتاب، مهتاب
عوض پور - آمنه
عوض پور - آمنه
استان فارس
ماهنامه
۳۶
Scientific Journal Of Pure And Applied Sciences
میرزایی آغسقالی - افشار
میرزایی آغسقالی - افشار
سراسری
ماهنامه
۳۷
آوای منوجان
کوه پیما - حسن
کوه پیما - حسن
کرمان
ماهنامه
۳۸
توسعه جامع گیلان
افراخته - حسن
افراخته - حسن
گیلان
ماهنامه
۳۹
خبر مرکزی
ملکی - جواد
ملکی - جواد
استان مرکزی
ماهنامه
۴۰
بانوان آفتاب
صیادی - معصومه
صیادی - معصومه
سیستان و بلوچستان
ماهنامه
۴۱
مادستان
پور صالحی - مسعود
پور صالحی - مسعود
همدان
ماهنامه
۴۲
پژوهش های کاربردی علوم آب
دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
ایزدی نیا - الهام
سراسری
فصلنامه
۴۳
صبح سهند
اتابک - سیاوش
اتابک - سیاوش
آذربایجان شرقی
ماهنامه
۴۴
سرو جهرم
ناطقی – محمد جلال
ناطقی – محمد جلال
جهرم
(محلی فارس)
هفته نامه
۴۵
پژوهش های بهداشت ایمنی و محیط زیست
پاداش – امین
پاداش – امین
سراسری
فصلنامه
۴۶
عصر پژوهش
محبی - سلیمان
محبی - سلیمان
سراسری
فصلنامه
۴۷
مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل
دانشگاه سمنان
خیرالدین علی - علی
سراسری
فصلنامه
