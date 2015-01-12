پرونده «وطن امروز» به دادگاه ارجاع داده شد/ صدور مجوز ۴۷ رسانه جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مورخ ۹۳/۱۰/۲۲ هیأت نظارت برمطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن ۳۴ نشریه و ۱۳ پایگاه اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند.

همچنین در این جلسه،‌ گزارش دبیرخانه هیأت از مطالب منتشره در مطبوعات، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری در طول یک هفته گذشته (جمعاً ۹ مورد) بررسی و تصمیمات زیر اتخاذ شد؛

۱- تذکر به خبرگزاری خبرآنلاین بابت درج مطلبی که تضعیف نیروهای مسلح را در پی دارد. (مصداق بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۲- تذکر به روزنامه «وطن‌امروز» بابت توهین به رئیس جمهور از طریق درج کاریکاتور (مصداق بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۳- تذکر به روزنامه «وطن‌امروز» بابت تیتر اولی که در تخریب رابطه با همسایگان و در مغایرت با مصوبات شورای عالی امنیت ملّی است. همچنین مقرر شد پرونده این روزنامه به دادگاه ارجاع شود.

۴- تذکر به هفته‌نامه ۹ دی بابت درج مطلبی با عنوان «قبض ید ولی، با اشتباهات خواص» (مصداق بندهای ۸ و ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۵- تذکر به روزنامه قانون بابت درج طنزی که در تخریب رابطه با همسایگان و در مغایرت با مصوبات شورای عالی امنیت ملّی است.

جدول رسانه‌هایی که در جلسه امروز مجوز نشر گرفتند به شرح زیر است؛