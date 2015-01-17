محبوبه نجفخانی در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار «۱۱۳ داستان دوستداشتنی دنیا» خبر داد و افزود: در این مجموعه، علاوهبر قصههایی از برادران گریم و اندرسن و اسکار وایلد، چند اسطوره هم گنجانده شدهاست. اسطورههایی که برای مخاطب ایرانی، شناخته شده نیستند و میتواند جذاب و خواندنی باشند.
مترجم «پسرخاله وودرو» به اینکه مجموعه «۱۱۳ داستان دوستداشتنی دنیا» را انتشارات زعفران منتشر میکند، اشاره و بیان کرد: این قصهها قرار است هم به صورت یک مجموعه واحد منتشر شود هم به صورت تفکیک شده در اختیار علاقهمندان قرار گیرد. برای مثال داستانهای پسران جدا، دختران و اسطورهها هم جدا و در یک مجموعه مستقل بیاید؛ در این میان بخشی از افسانهها به حیوانات و قسمت دیگری به پریان اختصاص دارند، اینها نیز بهصورت مجموعههای مستقل درمیآیند. شاید پسران دوست نداشته باشند، قصههای مربوط به دختران را بخوانند از سوی دیگر با این روش، قیمت پایینتر میآید و قدرت خرید خانوادهها بیشتر میشود.
هر ناشری روی اینگونه کتابها سرمایهگذاری نمیکند
نجفخانی با اشاره به اینکه هر ناشری حاضر نیست روی مجموعههایی چون افسانههای ملل سرمایهگذاری کند گفت: من این کتاب را ۳۰ دلار خریداری کردم. تمام صفحات رنگی است. در ایران با توجه به وضعیت اقتصاد نشر هر ناشری روی چاپ اینگونه کتابها سرمایهگذاری نمیکند. پس بهتر است مدارس تجهیز شوند. خارج از ایران هم، همین است. آنها هم درآمدشان محدود است و در آپارتمانهای ۳۰ متری نمیتوانند کتابخانه بزرگ داشته باشند اما کتابخانههای عمومی پر از کتابهای بهروز و خواندنی است.
مترجم مجموعه «جودی دمدمی مزاج» معتقد است قصهها در دنیای کنونی، بسیار پرمخاطب هستند و اینکه ناشران مختلف به انتشار مجموعه قصه پرداختهاند، نشان میدهد همچنان افسانهها پرمخاطب هستند، اما آنچه کمتر به آن توجه شده اینکه قصهها با حوصله و فضای ذهنی مخاطب امروز هماهنگ نشدهاند.
نجفخانی در ترجمه مجموعه «۱۱۳ داستان دوستداشتنی دنیا»، حوصله مخاطب خود را در نظر گرفته است. به گفته مترجم مجموعه آثار رولد دال، او از بین دو مجموعه، قصههایی را انتخاب کرده که بیش از آنکه فضاسازی کنند و به شاخ و برگها بپردازند به اصل ماجرا توجه کرده و حوصله مخاطب را درنظر گرفتهاند، زیرا مخاطب امروز، حوصله خواندن قصههای طولانی را ندارد.
افزایش خشونت، موجب گرایش به افسانهها میشود
مترجم مجموعه آثار رولد دال، در «۱۱۳ داستان دوستداشتنی دنیا» از ترجمه و آوردن اسطورههای خشن خودداری کرده و ضرورتی ندیده افسانه یا اسطورهای را بیاورد که در آن برادری، برادر خود را کشته است. اما او به ترجمه دو یا سه اسطوره اسکاندیانوی پرداخته و معتقد است این دسته از اساطیر در ادبیات مغرب زمین بسیار تاثیرگذار بودهاند. او خود را قدران نشر مرکز و مجموعهای از اسطورههای اسکاندیناوی میداند که عباس مخبر ترجمه کرده و راهنمای او در برگردان این داستانها و اساطیر به فارسی بوده است.
نجفخانی، تنهایی را درد اصلی و مشترک انسان امروز دانست. به گفته او انسان سرخورده امروز بر آن است تا با فراز از واقعیتها، خواستهها و تمایلات سرکوب شده خود را در دنیایی دیگر بیابد. آدمی که در جهان امروز زندگی میکند از صنعت و جهان صنعتی به ستوه آمده و دنیای دیگری را جست و جو میکند.
وی افزود: انسانی که اگر میتوانست پاسخ سوالهای بی شمارش را بیابد تا این اندازه سرخورده و دلزده نمیشد... می بینید که گرایش به آثار فانتزی چندان هم بیدلیل نیست! در غرب هم همین است؛ همین که گرایش به خشونت زیاد میشود، میزان انتشار افسانهها بالا میرود تا فضا تلطیف شود.
نظر شما