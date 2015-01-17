آبرسانی به ۱۳ روستای خراسان شمالی انجام می شود

حمید روشن روان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال کار آبرسانی به ۱۳ روستای خراسان شمالی در دهه فجر امسال پایان می یابد و مردم این روستاها از نعمت آب آشامیدنی بهره مند می شوند.

وی اظهار داشت: این طرح ها برای روستاهای شهرستان های بجنورد، شیروان و راز و جرگلان اجرا شده است.

این مقام مسئول افزود: در حال حاضر ۱۰۶ هزار و ۶۱۰ مشترك در ۶۰۷ روستا با ۳۱۹ هزار و ۶۱۴ نفر جمعیت زیر پوشش شركت آب و فاضلاب روستایی این استان هستند.

به گفته روشن روان هم اكنون آبرسانی به ۱۴۸ روستای استان نیز به وسیله تانكر انجام می شود.

مدیرعامل شركت آب و فاضلاب روستایی استان با اشاره به وضعیت خشكسالی در سال جاری و تاثیر منفی آن بر منابع آبی این شركت، در راستای تامین آب آشامیدنی روستاییان تصریح كرد: شركت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی با نظارت كامل برای تامین منابع آبی روستاهای متاثر از خشكسالی و آبرسانی به روستاهای فاقد آب آشامیدنی در استان تلاش می كند.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی با دارا بودن ۸ شهرستان و جمعیتی بالغ بر ۸۶۷ هزار نفر، ۸۳۵ پارچه روستا و آبادی دارد که نیمی از جمعیت این استان در روستاها استان سکونت دارند.