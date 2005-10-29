محمد گلريز در اهواز كنسرت مي دهد

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، محمد گلريز اين روزها خود را براي اجراي كنسرت در شهر اهواز آماده مي كند و در اين برنامه، جمعي ازنوازنده هاي اركستر سمفونيك تهران او را همراهي مي كنند.

اين خواننده در اين برنامه قطعاتي چون گل بهاري(سعدي)، مژده اي دل(حافظ)، بهار بي خزان و... را اجرا مي كند.

گفتني است ،چندي پيش (هفتم مهرماه) سمفوني بزرگ انقلاب به آهنگسازي"محمد بيگلري پور" به همراه 6 خواننده سلو، يعني محمد گلريز، حامي، شيرازي، نيما مسيحا و دو خواننده تربت جامي و بوشهري به مناسبت هفته دفاع مقدس در سالن كوثر صدا وسيما به اجرا درآمد.