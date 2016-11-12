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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۳۸

رئیس سازمان دامپزشکی اعلام کرد؛

​۱۹شرکت مجوز صادرات آبزیان دریافت کردند/صادرات بزودی کلید می‌خورد

​۱۹شرکت مجوز صادرات آبزیان دریافت کردند/صادرات بزودی کلید می‌خورد

رییس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه تاکنون ۱۹ شرکت ایرانی صادر کننده آبزیان مورد تایید روسیه قرار گرفته‌اند، گفت:اخیراً هم تعدادی شرکت‌ به روسیه معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مهدی خلج با بیان اینکه تاکنون ۱۹ شرکت ایرانی صادر کننده آبزیان مورد تایید روسیه قرار گرفته‌اند، اظهارداشت: اخیراً هم تعدادی از شرکت‌هایی که کارگاه‌های فرآوری آبزیان پرورشی مانند قزل آلا داشتند و همچنین چند کارخانه‌ صنایع لبنی را به روسیه معرفی کرده‌ایم.

وی گفت: امیدواریم کارگاه‌های فرآوری آبزیان پرورشی که در نواحی مرکز و شمال کشورمانند تهران، مازندران و کردستان هستند و به طرف روسی معرفی شده‌اند، مورد تایید قرار بگیرند.

خلج تصریح کرد: با تایید این کارگاه‌ها و قرار گرفتن نام آنها بر روی سایت فدراسیون و اتحادیه گمرکی روسیه، تجار ما می‌توانند صادرات خود را از این کارگاه‌های فرآوری آغاز کنند.

وی با بیان این که الزامات بهداشتی، خط قرمز همه کشورها در تبادل کالاهای کشاورزی و دامی است، اضافه کرد: سیاست و استراتژی سازمان دامپزشکی کشور فرآهم آوردن الزامات بهداشتی برای صادرات و واردات محصولات در حوزه دام و طیور است.

خلج ادامه داد: توسعه همکاری‌های ما با کشورها در عرصه تولید واکسن، دارو و مواد بیولوژیک نیز در راستای تحقق این استراتژی است.

وی گفت: علت اقدامات سخت‌گیرانه کشورها در حوزه مسایل بهداشتی کالاها این است که مطمئن شوند از محل واردات محصولات کشاورزی هیچ مخاطره بهداشتی برای جمعیت انسانی، دامی، گیاهی و زیست محیطی کشورشان پیش نمی‌آید.

کد مطلب 3821995

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