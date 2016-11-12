به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مهدی خلج با بیان اینکه تاکنون ۱۹ شرکت ایرانی صادر کننده آبزیان مورد تایید روسیه قرار گرفتهاند، اظهارداشت: اخیراً هم تعدادی از شرکتهایی که کارگاههای فرآوری آبزیان پرورشی مانند قزل آلا داشتند و همچنین چند کارخانه صنایع لبنی را به روسیه معرفی کردهایم.
وی گفت: امیدواریم کارگاههای فرآوری آبزیان پرورشی که در نواحی مرکز و شمال کشورمانند تهران، مازندران و کردستان هستند و به طرف روسی معرفی شدهاند، مورد تایید قرار بگیرند.
خلج تصریح کرد: با تایید این کارگاهها و قرار گرفتن نام آنها بر روی سایت فدراسیون و اتحادیه گمرکی روسیه، تجار ما میتوانند صادرات خود را از این کارگاههای فرآوری آغاز کنند.
وی با بیان این که الزامات بهداشتی، خط قرمز همه کشورها در تبادل کالاهای کشاورزی و دامی است، اضافه کرد: سیاست و استراتژی سازمان دامپزشکی کشور فرآهم آوردن الزامات بهداشتی برای صادرات و واردات محصولات در حوزه دام و طیور است.
خلج ادامه داد: توسعه همکاریهای ما با کشورها در عرصه تولید واکسن، دارو و مواد بیولوژیک نیز در راستای تحقق این استراتژی است.
وی گفت: علت اقدامات سختگیرانه کشورها در حوزه مسایل بهداشتی کالاها این است که مطمئن شوند از محل واردات محصولات کشاورزی هیچ مخاطره بهداشتی برای جمعیت انسانی، دامی، گیاهی و زیست محیطی کشورشان پیش نمیآید.
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