پیش بینی ارزآوری ۴۷۰ میلیون دلاری صادرات آبزیان در سال ۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسن صالحی اظهار داشت:سال گذشته تولید محصولات شیلاتی در کشور یک میلیون و ۹۰ هزار تن بود که صادرات آبزیان ۴۱۲ میلیون دلار ارز آوری برای کشور داشته است.

وی از پرورش ۲۰۰ میلیون قطعه ماهی زینتی کشور در سال جاری خبر داد و گفت: پارسال ۴۰ میلیون قطعه ماهی زینتی به کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه صادر شد که این میزان ۳ میلیون دلار ارزآوری داشت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: هم اینک مصرف سرانه ماهی در کشور ۱۰.۶ کیلوگرم است که این میزان در چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی از قطب های پرورش ماهی سردآبی ۸ کیلوگرم است.