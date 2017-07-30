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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۰۲

معاون حجتی عنوان کرد؛

پیش بینی ارزآوری ۴۷۰ میلیون دلاری صادرات آبزیان در سال ۹۶

پیش بینی ارزآوری ۴۷۰ میلیون دلاری صادرات آبزیان در سال ۹۶

رئیس سازمان شیلات ایران پیش بینی کرد: امسال از محل صادرات آبزیان ۴۷۰ میلیون دلار ارز عاید کشور شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  وزارت جهاد کشاورزی، حسن صالحی اظهار داشت:سال گذشته تولید محصولات شیلاتی در کشور یک میلیون و ۹۰ هزار تن بود که صادرات آبزیان ۴۱۲ میلیون دلار ارز آوری برای کشور داشته است.

وی از پرورش ۲۰۰ میلیون قطعه ماهی زینتی کشور در سال جاری خبر داد و گفت: پارسال ۴۰ میلیون قطعه ماهی زینتی به کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه صادر شد که این میزان ۳ میلیون دلار ارزآوری داشت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: هم اینک مصرف سرانه ماهی در کشور ۱۰.۶ کیلوگرم است که این میزان در چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی از قطب های پرورش ماهی سردآبی ۸ کیلوگرم است.

کد مطلب 4045338

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